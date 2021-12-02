Kripto piyasasında son durum ne?

Kripto para piyasaları düştü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Covid-19 salgınındaki Omicron varyantı piyasalardaki risk iştahını azaltmaya devam ediyor.

Saat 09.21 itibariyle Bitcoin binde 2 düşüş gösterdi. BTC'nin fiyatı 56 bin 668 dolar seviyesine geriledi. Ancak piyasalardaki düşüşün daha fazla olması nedeniyle Bitcoin hakimiyeti yüzde 39.15'e yükseldi.

Ethereum ise dünkü hızlı yükselişinin ardından sert düştü. ETH'nin fiyatı yüzde 4.4 geriledi ve 4 bin 527 dolar seviyesini gördü.

ETH son 7 günde ise yatırımcısını yüzde 6.2 kara geçirdi.

Bir yukarı iki aşağı hareket eden Ripple'de senaryo yine değişmedi. XRP son 24 saatte yüzde 3.4 değer kaybederek 97 cent seviyesine indi.

XRP dün yükselerek geçtiği 1 dolar barajında tutunamamış oldu.

Dogecoin de kan kaybetmeye devam ediyor. DOGE'un fiyatı aynı sürede yüzde 4.1 düşerek 20 cent oldu.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.