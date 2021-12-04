Kripto piyasasında büyük panik!

Bitcoin’in 42 bin dolara iğne atması altcoin fiyatlarının uçuruma yuvarlanmasına sebep oldu. Detaylar haberde!

Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde 42 bin dolara iğne attı. Aralık ayında altcoin rallisinin başlayacağını belirten yatırımcılar neye uğradığını şaşırdı.

Dün gece saatlerinde 52,7 bin dolara kadar inen Bitcoin, bu sabah saatlerinde resmen uçuruma yuvarlandı.

Bitcoin'deki bu hareket altcoinlerde ciddi düşüşe sebep oldu. Birçok altcoindeki düşüş oranı yüzde 30'a kadar yükseldi.

Son bir gün içinde 2.2 milyar dolardan fazla long pozisyon liq edildi. Vadeli pozisyonlardan zarar görenlerin sayısı 360 bini geçti.

Ethereum, Bitcoin'e Eşlik Etti!

Bitcoin ile beraber Ethereum da kritik destek seviyelerinin altına indi. Ethereum (ETH), 3.500 dolara kadar indikten sonra tepki alarak 3.900 dolar bandına yükseldi. Bitcoin'in de kısa sürede 5 bin dolarlık tepki alarak 48 bin dolar seviyesine çıktığı görüldü. Bu durum, bazı analistler tarafından olumlu bir gösterge olarak karşılandı. Bitcoin'deki bu düşüşün ayı tuzağı olabileceği ve yakında yükselişin başlayabileceğine dair tahminler yapıldı.

Altcoinler Uçuruma Yuvarlandı!

Altcoinlerdeki düşüş nedeniyle panik satışları çoğaldı. Altcoinlerin genelinde destek seviyelerinin kırıldığı ve daha alt desteklere doğru gidildiği görüldü. Bu durum, işlemlerine stop koymayan yatırımcıların endişeli gözlerle piyasayı izlemesine sebep oldu. Şayet Bitcoin düşüşünün derinleşmesi halinde, altcoinlerin yeniden aynı seviyelere gelmesi zor görünüyor. Elinde değeri düşmüş altcoinler ile kalan yatırımcılar ise kara kara düşünüyor.

Ayı ve Boğa Tuzaklarına Dikkat!

Bazı uzmanlar, son düşüşün çoğu kişinin beklemediği bir tablo oluşturduğunu kaydetti. Bu dönemde stopsuz işlem açan birçok yatırımcının, değeri düşmüş altcoinler ile endişeli şekilde beklediğini kaydeden uzmanlar, ayı ve boğa tuzaklarına karşı uyarılarda bulundu. Zira düşüş nedeniyle endişeye kapılan birçok kişi, “Maliyet bölgeme gelince satıp kurtulacağım” düşüncesine itilmiş oldu. Burada psikolojik etkenlerin bir hayli önemli olduğu ve yükselişin gelebileceği kaydedildi.

Kaynak: koinbox.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.