Kripto paralarda ilk 3 kapışması

Cuma günü sert yükselen Bitcoin haftasonu genelinde 48.000 dolar civarında dengelendi. Bitcoin'de hızlı yükseliş yaşanırken Cardano'yu geride bırakarak en büyük üçüncü kripto para olan Binance Coin ise bugün yeniden dördüncü sıraya geriledi

Kripto para piyasasında cuma günü yaşanan büyük sıçramanın ardından nispeten sakin bir haftasonu yaşanıyor. Cuma sabahı 43.500 dolar civarında seyreden Bitcoin saat 10.00'dan sonra hızlı bir yükselişe geçti akşam saatlerinde de 48.000 doların üzerini gördü.

Bitcoin dün ve bugün ise 48.000 doların zaman zaman aşağısında zaman zaman yukarısında bir seyir izledi. Bitcoin saat 15.10 itibarıyla son 24 saatte yüzde 0.6 değer kazanarak 48.010 dolara çıktı. Ethereum ise yüzde 3.4 değer kazanarak 3.416 dolara çıktı.

SIRALAMA KISA SÜRELİĞİNE DEĞİŞTİ

Bu arada Bitcoin sert bir yükseliş yaşarken kripto paraların piyasa değeri bakımından sıralamasında da kısa süreliğine bir değişim yaşandı. Dün Binance Coin Cardano'yu (ADA) geçerek üçüncü büyük kripto para oldu. Ancak bugün sırlama yeniden değişti.

Binance Coin son 24 saatte yüzde 1 değer kazanarak 429 dolara çıktı. Toplam piyasa değeri ise 72.2 milyar dolar oldu. Buna karşılık ADA yüzde 2.3 değer kazanarak 2.28 dolara çıkarken toplam piyasa değeri de 72.9 milyar dolar oldu. Böylece ADA yeniden 3. büyük kripto para oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.