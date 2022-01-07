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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Kripto paralara ''Fed'' ve ''Kazakistan'' darbesi! Bitcoin 41 bin dolara geriledi

Kripto paralara ''Fed'' ve ''Kazakistan'' darbesi! Bitcoin 41 bin dolara geriledi

Kripto para piyasasındaki düşüş sürüyor. Bitcoin'deki düşüş bugün yüzde 4 .28 oldu.

31 Dakika Önce
2022-01-07 10:30:44
Kripto paralara ''Fed'' ve ''Kazakistan'' darbesi! Bitcoin 41 bin dolara geriledi

Kripto Para piyasasında Kazakistan ve Fed'in etkileri sürüyor. Bitcoin bu sabah 41 bin dolara kadar gerileyerek eylül ayından bu yana ilk kez 42 bin doların altını görürken, değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı. Bitcoin kasım ayında 69 bin doları görerek rekor kırmıştı.

Kripto para borsasının ikinci büyük para birimi Ethereum ise 3 bin 150 dolara çekilirken, değer kaybı yüzde 8'i aştı.

Düşüş alt coinlerde de etkisini gösterirken; ripple 0,74, litecoin 128, SOL 135 ve ADA 1,19 dolar seviyesinden fiyatlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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