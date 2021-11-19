Kripto para piyasasındaki renkler kırmızıya döndü

Başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto para önemli oranda değer kaybetti. Peki Bitcoin’deki düşüş bitti mi?

Hatırlanacağı üzere BTC kısa süre önce önemli bir eşiği geride bırakmış ve 68 bin dolar seviyesine kadar dayanmıştı.

Bazı analistler BTC için 70 bin doların güçlü bir direnç noktası pozisyonunda olduğunu belirtmiş ve buradan önemli bir dönüş yaşanabileceğini belirtmişlerdi.

Nitekim böyle de oldu. BTC, 68 bin dolar seviyesinden aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı. Hatta bir ara 60 bin doların da altını gördü. Bu durum panik satışlarına da zemin hazırladı.

Neyse ki fırsat alımları, panik satışlarını dengeleyince BTC'deki düşüş de yatay bir seyre dönüştü. Hali hazırda BTC değeri tekrardan 60 bin doların üzerine çıkmış durumda. Elbette önümüzdeki süreçte bizleri nelerin beklediğini kestirmek biraz güç.

Sonuç olarak kripto para piyasasındaki dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz.

Yine de dip not olarak belirtelim. Kripto para piyasasıyla ilgili hiçbir içeriğimiz yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dolayısıyla bu piyasadaki riskleri göz ardı etmemenizi tavsiye ederiz.

Kaynak: cnnturk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.