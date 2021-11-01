Kripto para piyasasında yeni Shiba Inu vakası

Son haftalarda şaka olarak tasarlanan Dogecoin’in rakibi Shiba Inu, sert yükselişlerle gündeme geldi. Bu yükselişi kaçıranlar ise Squid Game’den esinlenen kripto para Mana’ya yöneliyor.

Son haftalarda gösterdiği sert yükselişlerle dikkat çeken ve şaka olarak tasarlanan Dogecoin'e rakip olarak görülen Shiba Inu'daki yükselişi kaçıranlar, bir sonraki sert yükselişlerin görüleceği kripto parayı aramaya başladı.

Shiba Inu'nun fiyatı yalnızca bu ay %1000 yükseldi ve Bitcoin'deki %50'lik ralliyi büyük farkla geride bıraktı. Squid Game'den esinlenen bir kripto para ise bir dizi sert uyarıya rağmen çok daha büyük bir yükseliş gösterdi.

Şimdi Facebook'un Meta ismiyle yeniden markalaşması ve kurucusu Mark Zuckerberg'in sanal bir evren (metaverse) yaratmaya odaklanmasıyla birlikte, Decentraland'in Mana'sı bir hafta içinde %300 yükseldi. Bu yükselişle birlikte Mana'nın toplam piyasa değeri 6 milyar dolara ulaştı. Bu hafta Instagram, sanal gerçeklik şirketi Oculus ve Whatsapp'ın da sahibi olan sosyal medya devi Facebook bir ‘metaverse' yaratma odağıyla ismini Meta olarak değiştirdi.

Forbes'un haberine göre bazı uzmanlar Meta'nın blockchain temelli non-fungible tokenların (NFT) da dahil olduğu bir platform haline geleceğini düşünüyor. NFT'ler aracılığıyla tüm dijital medya ve varlıklar tokenlaştırılabiliyor. 2017 yılında piyasaya sürdüğü coin'le 25 milyar dolar yatırım alan Decentraland, 2019 yılında kuruldu. Şirket blockchain üzerinde yer alan bir metaverse olarak tanımlanıyor ve bu hafta yatırımcılar şirketin Mana token'ına akın ediyor.

Yatırımcıların ilgisinin ardında ise Facebook'un yeni markası yer alıyor. Mana bu gelişmelerin ardından CoinGecko'nun en büyük 100 kripto para listesinde 44. sırada bulunuyor. Sims ve Second Life gibi oyunlarla benzerlik taşıyan Decentraland kullanıcıların sanal bir dünyada etkileşime geçmesine imkan tanırken, Mana token'lar oyun içi ekonomide kullanılıyor. Aynı zamanda dijital kıyafetlerden evlere, hatta araziye kadar birçok şey NFT'ler olarak alınıp satılabiliyor.

Dağıtık veri ağı PAC Protocol'un CEO'su David Gokhsthtein Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Mana, Facebook'un isminin değişmesi nedeniyle devasa bir yükseliş gösterecek” dedi. Devamında, “benzer kullanım alanlarına sahip yeni protokolleri araştırmak için doğru zaman” ifadesini kullandı.

borsagundem.com'un derlediği bilgilere göre Index Corp'un metaverse endeksi, farklı sanal evrenlerde kullanılan 14 Ethereum temelli kripto parayı takip ediyor. Endeks bu hafta Facebook'un yeni markalaşma süreciyle birlikte %50 yükseliş gösterdi. Yükselişin lideri ise Decentraland'in Mana'sı oldu.

Synergia Capital Araştırma Başkanı Denis Vinokourov, Coindesk'e yaptığı açıklamada, “Mana'nın metaverse ekosistemindeki liderlik pozisyonu yüksek ihtimalle Facebook'un isim değişikliğiyle güçlenecek” dedi. Açıklamasında, “Facebook'un dijital dünyadaki varlığına odaklanmasının” Mana'nın yükselişini devam ettireceğini ifade etti.

Kaynak: borsagundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.