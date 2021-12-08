Kripto para piyasasında korku en yüksek seviyelerde! Bu ne anlama geliyor?

Kripto para birimleri kritik destek seviyelerini tekrardan test ederken, piyasada korku duygusu artamaya devam ediyor. 3 Aralık’ta, Bitcoin’in fiyatı 40.000 dolar gibi bir düşük seviyeye geldiğinde borsalarda rekor sayıda tasfiyeler gerçekleşti.

Şu anda Bitcoin dışındaki hemen hemen her bir kripto para birimi toparlanma belirtileri gösteriyor gibi görünüyor. BTC son 24 saat içinde 52.000 dolara yakın seviyelerden reddedildikten sonra 50.000 doların biraz üstünde işlem görüyor.

Arcane Research'ten elde edilen veriler, Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin piyasa değerine göre en büyük kripto paranın fiyatıyla birlikte dalgalandığını gösteriyor. Geçen hafta boyunca bu metrik “Korku” seviyelerindeydi ancak Cuma günkü çöküşte “Aşırı Korku” seviyesine geriledi.

Korku ve Açgözlülük Endeksi 16 puanlık bir düşük seviyeden yukarı yönde sıçrama yapabilse de, şu anda 28 puanda, bu da 73 puanın görüldüğü Kasım ayına göre neredeyse 50 puanlık bir düşüştür. Endeks hala yılın en düşük seviyelerine yakın ve Mayıs 2021'de satış baskısının artığı ve her bir kripto paranın keskin düştüğü seviyelere yakın.

O zamanlarda bu seviyeler, Bitcoin'in 40.000 doların üzerine çıktığı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 doların üzerine çıktığı Ağustos ortasına kadar düşüş kalmıştı. Arcane Research şunları söyledi:

Hafta sonu satışlarının ardından piyasaya panik yayıldı. Yaklaşık dört aydır böyle korkulu bir piyasa görmemiştik. Piyasa güçlü bir şekilde toparlanırken, piyasa hissi Salı günü düşük seviyelerden sıçradı, ancak hala "korku" alanındayız.

Bazı analistlere göre Aşırı Korku seviyelerine ilişkin bir “Korku ve Açgözlülük” Endeksi, tarihsel olarak kripto para piyasasının yerel diplerinin görülmesinden önce görülür. Bununla birlikte, makro-ekonomik görünüm karmaşıklaştıkça yeni zirvelere ulaşmakta büyük bir engel olarak görülebilir.

Makro Faktörler: Kripto Para Piyasası Risk Altında mı?

QCP Capital, satışların yeni COVID-19 varyantı olan Omicron, enflasyon endişeleri, Çin borsasındaki zayıflık ve ABD FED'in varlık satın alma programını azaltmaya başlama olasılığı korkusundan kaynaklandığına inanıyor.

Özellikle Çin kripto para piyasası hakkındaki endişeler artıyor. Bu, borsa platformlarında kalıcı negatif fonlama oranlarına dönüştü. QCP Capital bu konu hakkında:

Bu, Çin'den sürekli satış olduğunu gösteriyor. Buna karşılık, diğer borsalarda fonlama oranları çok hızlı bir şekilde normale döndü. Çin borsalarındaki kalıcı negatif fonlama ile, spot fiyatlarındaki yeni bir yükselişin bir short sqeeze'i tetikleyebileceğini düşünüyoruz.

Kripto para piyasası zaten şu anda short sqeeze işaretlerini gösteriyor, ancak yukarıda belirtilen makroekonomik faktörler nedeniyle daha fazla olumsuzlukla karşı karşıya kalabilir.

Kaynak: koinbox-net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.