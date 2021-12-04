Kripto para piyasasında ‘Bitcoin’ depremi

Bitcoin fiyatında son 24 saatte yaşanan dev çöküşten sonra paniğe kapılan yatırımcılar, satış için dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ye yüklenince, satışı sistemi adeta kilitledi. Bazı traderlar ise BTC’nin düşüşünü sadece “iğne atma” şeklinde yorumluyor.

Piyasa değeriyle en büyük kripto para olan Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde 52 bin dolar seviyelerinden 10 bin dolarlık düşüşle 42 bin dolara kadar gerilemesi kripto para piyasasını sarstı.

Bitcoin'in (BTC) sert düşüşü karşısında paniğe kapılan yatırımcılar, ellerindeki kripto parayı çıkarmak için dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ye hücum edince, borsanın satış sistemi adeta kitlendi.

Coinglass tarafından paylaşılan analitik verilere göre ise, son 24 saat içinde tüm işlem çiftlerinde 2.41 milyar dolardan fazla short ve long pozisyon tasfiye edildi.

Bitcoin (BTC) boğalarının yanı sıra altcoin yatırımcıları da acımasız bir katliam yaşadı. En büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum, spot platformlarda 3.739 dolara düştüğü için Ethereum (ETH) pozisyonlarında da toplamda 594 milyon dolar silindi.

İşte son saatlerde yüzde 28 ve üzerinde düşen coinler:

Altcoinlerden alım yapanların yanında BTC'nin 20 bin dolara düşeceğine dair söylentiler kripto borsasını sarstı.

İğne atma ne demek?

Bazı traderlar ise BTC'nin düşüşünü sadece “iğne atma” şeklinde yorumluyor.

İğne atma bir anda varolan değerin en diplerine, bazen yüzde 30, bazen yüzde 40, bazen de yüzde 60 düşüş yapıp anlık olarak tekrar yukarı yönlü seyretmesine denir

Boğa Piyasası Sona Erdi mi?

Sonuç olarak yaşanan bu ciddi düşüş, BTC'nin %63'ün üzerinde yükselerek 08 Kasım'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 67.602 Dolara ulaştığı 2 aylık boğa piyasasını da sona erdirmiş görünüyor. Bitcoin'in iki aylık boğa piyasasını sonlandıran düşüşün önemli bir nedeninin ise; FTX ve Binance US de dahil olmak üzere önde gelen kripto para borsa CEO'larının, ABD'deki mali düzenleyiciler ile görüşmeye davet edilmesi olduğu belirtiliyor.

Öte yandan bazı analistler, düşüşün ardından Bitcoin fiyatının artık “dengelenebileceğine” inanıyor. Kripto eğitim platformu Eight Global CEO'su Michaël van de Poppe konu ile ilgili, “Volatilite ve geleneksel finansal uygulamalara uymama konusundaki endişelere rağmen Bitcoin, istikrarsız ekonomilere sahip ülkeler için geçerli bir varlık olarak yükselmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı..

Fiyatlar neden düştü?

Fiyatlardaki düşüş, 19 Mayıs'tan bu yana görülen en büyük düşüş oldu. Esasında Aralık ayı başından bu yana gözlemlenen geri çekilmeyi Omicron varyantının hem geleneksel hem de kripto para piyasasında yarattığı paniğin tetiklediği öne sürülüyor. Ayrıca son dönemde Fed'in varlık alımına ilişkin verdiği mesajlar da piyasaları etkiledi. Fed Başkanı Powell, geçtiğimiz günlerde varlık alımlarını beklenenden daha hızlı şekilde sonlandırabileceklerini söylemişti.

Bu arada bugünkü gibi yüzde 20'lik düşüşler, Bitcoin gibi kripto paralar için normal. Geçmişte pek çok defa derin geri çekilmeler görülmüş ve daha sonra fiyat toparlanmayı başarmıştı. Forbes'a konuşan Invest Diva CEO'su Kiana Daniel, “Geri çekilme tamamlandıktan sonra Bitcoin'in yeni yılda tekrar sıçrama yapma ve yeni zirvelere ulaşma olasılığı yüksek.” dedi. Kripto para yatırım yönetimi şirketi LedgerPrime'ın baş yatırım yöneticisi Shiliang Tang ise “Bitcoin için zincir üstü veriler olumlu görünüyor.” yorumunu yaptı ve kısa vadede devam etmesini beklediği fiyat artışları için daha sağlıklı koşullar oluştuğunu savundu.

Fiyat düşüşünün etkisi türev işlemlerde büyük oldu. 24 saat içinde yaklaşık 2.5 milyar dolar büyüklüğünde pozisyon tasfiye edildi. Coinglass'ın verileri, kaldıraçlı işlemler yapan 390 binden fazla trader'ın milyonlarca dolar kaybettiğini gösteriyor.

Yaşanan geri çekilmeyle beraber kripto para piyasasının toplam değeri de 2.2 trilyon doların, Bitcoin de uzun zaman sonra ilk defa 1 trilyon doların altına indi.

Son olarak bu düşüşü satın alım için bir fırsat görenler de var. Rezervinde 1220 BTC bulunduran El Salvador, yaklaşık 48 bin 700 dolar ortalama ile 150 BTC daha satın aldı. Böylece El Salvador'un BTC'leri 1370'e yükseldi.

USDT'ye kaçış hızlandı

Bitcoin düşerken ABD Doları'na endeksli olan en büyük sabit coin USDT'ye kaçış da hızlandı. Türk borsalarında USDT'ye olan talep arttı ve fiyat sabah saatlerinde 16.82'yi gördü. USDT, 10.30 itibari ile TL'ye karşı 15'den işlem görüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.