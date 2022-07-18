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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Kripto para piyasası yeniden yükselişe geçti!

Kripto para piyasası yeniden yükselişe geçti!

Doların yükselişine ara vermesiyle birlikte kripto para piyasası yeniden 1 trilyon doların üstüne çıktı. En çok Ethereum değer kazandı.

1 Saat Önce
2022-07-18 13:05:40
Kripto para piyasası yeniden yükselişe geçti!

Bitcoin yüzde 4,81 yükselişle 22.337 dolara çıkarken son 7 günlük yükselişi yüzde 8,65 oldu. Ethereum yüzde 10'a yakın yükselişle 1,483.22 dolardan alıcı buluyor. Ethereum'un son 7 günlük yükselişi yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Solana yüzde 20'lik yükselişle 46 dolara yükseldi.

Bu yükselişlerle kripto para piyasası 5 hafta sonra yeniden 1 trilyon doların üstüne çıktı. .

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