Kripto para dolandırıcılığında yeni yönteme dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Bugün sadece kripto para borsasının değil, kripto para dolandırıcılarının yöntemlerinin de gelişimine tanık oluyoruz. Kripto para dolandırıcılarının son zamanlarda kullandığı yepyeni bir yöntem ortaya çıktı.

Özellikle son 2 yıldır hızla gelişen ve değeri her geçen gün artan kripto para borsasında çok çeşitli soygunlara tanık oluyoruz. Fırsatçılar, geliştirdikleri yeni yöntemlerle yatırımcıları hedef almaya devam ediyor.

Bir Twitter kullanıcısının gönderisi yakın zamanda kripto para dolandırıcılarının yeni bir yöntemini ortaya çıkardı.

Dolandırıcıların hediye tokenleri ile kullanıcıların hesaplarına eriştiğini bildiren yetkililer, dijital yatırımcıları fırsatçılara karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dolandırıcılar hediye jetonları gönderiyor

Kripto para borsası soygunlarında kullanılan yeni yöntem, ilk olarak bir yazılım geliştiricinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Yazılımcı, kimliği belirsiz bir kişiden 30 bin dolar değerinde olduğu iddia edilen hediye jetonlarını aldığını düşünürken dolandırıldığını açıkladı. Takipçilerini vaat eden ücretsiz jetonlarla etkileşime girmemeleri konusunda uyardı.

Kripto para hizmetleri sunan şirketleri analiz eden Tom Robinson, "Dolandırıcılar, kullanıcılara airdrop jetonları gönderiyor ve insanları kendilerine atanan jetonları satabilecekleri söylenen bir siteye çekiyor" dedi. Ancak bu site onların cüzdanlarında ne varsa çalıyor. " dedim.

Dolandırıcılar, hedefledikleri kişilere ücretsiz jetonlar göndererek onları jetonların satılabileceği bir kripto para borsası gibi görünen bir siteye yönlendirir. Kullanıcıların, orijinal olarak kimlik hırsızlığı için tasarlanmış olan bu siteye giriş yapmaları beklenmektedir. Kullanıcıların siteye giriş yapmasıyla dolandırıcılar, kullanıcıların kimlik bilgileri sayesinde kripto cüzdanlarına erişim sağlıyor.

Bu yöntemin çok yeni olduğunu belirten Robinson, son zamanlarda dolandırıcıların sanal cüzdanları ele geçirmeye yönelik kimlik hırsızlığı girişimlerinin oldukça arttığını belirtti.

Kaynak: -technopixel-org

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.