Kripto dünyasında bu hafta hangi coinler öne çıktı?

Kripto dünyasında bu haftanın yıldızları altcoinler oldu. Bitcoin’in durgun bir seyir izlemesi altcoin piyasasına yaradı. Özellikle bazı varlıklar yeni ATH’ye imza attı. Meme ve Metaverse coinleri haftaya damga vurdu. İşte haftanın öne çıkan varlıkları.

Kripto piyasasında yaşanılan oynaklık pek çok kişinin hoşuna gidebilir. Ani yükselmelerin piyasa içinde yer alması yatırımcıları mutlu ediyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde sert düşüşlerin olduğunu da unutmayalım. Daha öncesinde kısa ayı sezonunda bile 30 bin dolara kadar çekilen bir Bitcoin izledik.

Ekim ayının son haftasında neler olacağı merak konusuydu. Piyasa için her zaman son hafta ve aylık kapanış önemlidir. Bu hafta içinde Bitcoin, bir düzeltme yaşadı. Düzeltmenin sert olması 58.000 dolara kadar kırılmasına neden oldu. Buradan alığı tepkiyle çabuk toparlanan Bitcoin, yeniden 60K kanalı içine girdi.

Kripto piyasasının lider varlığı düzeltme yaşarken, altcoinlerde de kısa sürekli geri çekilmeler gözlemlendi. Ancak Ethereum daha sonrasında ATH yaptı. 4.400 doları kıran Ether, büyük bir direnci geçmiş oldu. Altcoinlerin lideri harekete geçmesi diğer varlıklara yaradı.

MANA, Shiba ve daha birçoğu sınırları zorladı

Bu hafta altcoin piyasası konuşuldu. Sahneyi öncelikle Shiba Inu aldı. %100'lük artışı kısa sürede aşan kripto para birimi, piyasa değeri ile ilk 10 içine girebildi. Bununla beraber diğer meme coinler; Floki Inu, Hamster, Dogelon Mars varlıklarında da ciddi artışlar yaşandı.

Öte yandan Metaverse trendi tüm dünyayı ve kripto endüstrisini sardı. Bu alanda ise öne çıkan varlık MANA oldu. Sadece 2-3 gün içinde 4x kadar değer kazanan kripto para birimi, 36. sıraya kadar yükseldi. SAND, ATLAS, STARL, ETVH gibi Metaverse altyapısına sahip varlıklarda gelişim gösterdi.

SEC tarafında is yeni bir gelişme yaşandı. ETF onaylarından sonra şirketlerin kaldıraçlı talepleri değerlendirildi. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kaldıraçlı ETF'lere sıcak bakmadı. Şu an sadece vadeli işlemlere onay verdiği belirtildi.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.