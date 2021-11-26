Kripto dünyasına giriş yapan ülkelere bir yenisi daha, Ripple ile katılıyor

Kripto paraları resmi hale getiren ülkeler zincirine bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez başrolde XRP ve arkasındaki dev isim Ripple var!

XRP kripto para biriminin arkasındaki firma olan Ripple, ulusal dijital para birimi stratejisini belirlemesine yardımcı olmak için Palau Cumhuriyeti ile birlikte çalıştığını duyurdu. İlk çalışma, paritenin sınır ötesi ödemelere ve USD destekli bir dijital para birimine odaklanması yönünde olacak. Plan devam ederse, dijital para birimi devlet destekli ilk ulusal stabilcoin olabilir.

Ortaklık hakkında yorum yapan Palau Cumhuriyeti Başkanı Surangel S. Whipps, Jr. şunları söyledi: "Finansal yenilik ve teknolojilerde liderlik etme taahhüdümüzün bir parçası olarak, Ripple ile ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortaklığın ilk aşaması, sınır ötesi bir ödeme stratejisine ve Palau vatandaşlarına daha fazla finansal erişim sağlayarak ulusal bir dijital para birimi oluşturma seçeneklerini keşfetmeye odaklanacak."

Ortaklar, bu dijital para birimini 2022'nin ilk yarısında Ripple'ın teknik, iş, tasarım ve politika desteği sağlamasıyla dağıtmayı umduklarını söylüyorlar.

Yüzlerce adadan oluşan bir takımada olan Palau, kripto para birimlerinin iklim üzerindeki etkisinden de endişe duyuyor ve Ripple seçimi biraz da buna bağlanıyor. Bitcoin gibi popüler kriptolar, madenciliği yapan bilgisayarlar nedeniyle önemli ölçüde sorun yaratıyor. Ripple ise karbon nötr olduğunu ve diğer blok zincirlerinden 120.000 kat daha fazla enerji verimli olduğunu iddia ediyor.

Palau, böylece gelişmekte olan kripto para teknolojisini benimseyen bir avuç başka ülkeye katılmış oluyor. Ülkelerin seçtiği seçenekler Bitcoin'den biraz daha merkezi olsa da, dünyanın çoğu şimdi ulusal para birimleri için blok zincirleri benimseyen bir yöne gidiyor gibi görünüyor.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.