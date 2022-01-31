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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Katar'dan AB'ye şartlı gaz teklifi

Katar'dan AB'ye şartlı gaz teklifi

ABD'nin talebi üzerine birkaç büyük üreticiyle birlikte AB ülkelerine gaz sağlama çalışmaları başlatan Katar'ın şartlarını AB'ye sunduğu belirtiliyor. Buna göre Katar 2018'de açılan tekel soruşturmasının sonlandırılmasını ve sağlanan gazın AB dışına satılmamasını talep ediyor.

2 Saat Önce
2022-01-31 21:57:35
Katar'dan AB'ye şartlı gaz teklifi

Reuters'e konuşan kaynaklara göre dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi Katar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda birkaç üretici ülke ile AB'ye gaz sağlayabileceğini fakat bunun gerçekleşmesi halinde doğalgazın birlik dışına satılmasına yasak getirilmesini istedi.

Bu şartın yanında Katar, uzun dönemli bir kontratla ilgili 2018'de başlatılan ve AB'de doğalgazın serbest dolaşımını engellediğine dair tekel soruşturmasının çözüme kavuşturulmasını istedi. Bu talep AB'nin gaz piyasası için serbest dolaşım ilkesini temelden yıkan bir teklif olarak dikkat çekiyor. AB doğalgazın serbest dolaşımını enerji güvenliği açısından hayati önemde görse de bazı üretici ülkeler ve tüketiciler son 20 yılda yapılan reformların genelde daha yüksek enerji fiyatlarına ve yıkıcı sonuçlara neden olduğunu iddia ediyor.

Almanya'ya nasıl gaz sağlanacağı belli değil

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğinden endişelenen ABD, doğalgaz konusunda Rusya'ya bağımlı olan AB ülkelerine gaz sağlaması için Katar ve bazı büyük gaz üretici ülkelerinden Avrupa Birliği için daha fazla gaz sağlama ihtimali üzerinde çalışmalarını istedi.

Bazı kaynaklar görüşmelerin yaklaşık 3 haftadır sürdüğünü ve tekel soruşturmasının anlaşmanın önündeki en büyük engel olduğunu belirtiyorlar. Katar'ın Rusya'dan doğan boşluğu doldurmasının mümkün olmadığı fakat Asya ülkeleriyle yaptığı uzun dönem anlaşmalarında bazı esneklikler sayesinde beklenenden daha fazla gaz sağlayabileceği düşünülüyor. Bunun yanında sıvılaştırılmış gaz terminaline sahip olmayan Almanya'ya nasıl bir çözüm üretileceği ise sırrını korumaya devam ediyor.

Ukrayna sınırlarına 120 bin asker yığan Rusya ise ülkeyi işgal etme planı olmadığını iddia ediyor ve ABD'yi gerginliği artırmakla suçluyor. Rusya şu anda Avrupa'nın gazının üçte birini karşılıyor ve arzda yaşanacak bir sıkıntı hali hazırda küresel kıtlık nedeniyle yaşanan enerji krizini daha kötü hale getirme riski taşıyor.

BloombergHT .

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