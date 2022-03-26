Kapitalizmin simgeleri Rusya’dan çıkıyor

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından rakiplerinden önce girmek için birbiriyle yarışan kapitalizmin simge markaları Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ülkeden teker teker çıkıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından küresel marka ve şirketler Rusya'yı terk etme kararlarını duyurmaya başladı.

Bu markalar arasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ülke pazarına giriş yapan ve kapitalizmin simgesi haline gelmiş şirketler de yer aldı.

İLK ADIM FAST- FOOD ŞİRKETİNDEN

Rusya için kapitalizmin en simge markalarından fast-food zinciri McDonald's, Sovyetler Birliği'ndeki ilk şubesini 31 Ocak 1990 tarihinde Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda hizmete açmıştı. 900 kişi kapasitesi ile dönemin en büyük şubesi olmuş, açıldığı gün de 6 saat kuyrukta beklemeyi göze alan 30 binden fazla kişiye hizmet vermişti. McDonald's'tan birkaç ay sonra, 1990'da Moskova'da açıldı. Bu, kısmen Gorbaçov'un kendi Glasnost politikaları sayesinde Sovyet Rusya'da açılabilen ilk yabancı markalardan biriydi. Gorbaçov yıllar sonra 1997 yılında Kızıl Meydan'daki Pizza Hut mağazasında çekilen reklamda da oynayacak, bu reklam 1998 yılında uluslararası arenada gösterime girecekti.

BÜYÜK SERMAYELİ ŞİRKETLERDE TEDİRGİNLİK ARTTI

Aslında Amerikan kapitalizminin en önemli simgeleri olan Pepsi ve Coca-Cola Rusya'da, Sovyetler döneminde de satılıyordu.

Bazı kaynaklara göre Pepsi, Sovyet lideri Kruşçev'i ikna ederek girdiği ve büyük başarı elde ettiği pazara adım atabilmek için Coca-Cola da amansız bir mücadele vermişti.

Sovyetler Birliği'nin Coca-Cola ile tanışması ünlü devrimci, dış ticaretten sorumlu bürokrat Anastas Mikoyan'ın 1930'larda yaptığı ABD ziyaretine rastlar. Mikoyan çok beğendiği bu içeceği Sovyetler Birliği'ne getirmek ister, ancak bu ticaretin yüksek maliyeti Politbüro üyesini niyetinden vazgeçmek zorunda bırakır.

ABD Başkanı Richard Nixon'ın 1969'da Moskova'ya yapacağı ziyarette Ruslar'a bu kez Pepsi Cola'ı tanıtılır. Nixon arkadaşı Pepsi CEO'su Donald McIntosh'a bir iyilik yaparak Kruşçev'i Pepsi standına götürür. Kruşçev Pepsi'yi o kadar beğenir ki altı bardak içer. Rivayetlere göre bu, Pepsi'nin Kruşçev'in kalbini fethederek 1974'te Sovyetler Birliği'ndeki ilk fabrikasını açmasına giden yoldaki ilk adımıdır.

Fabrika Novorossiysk şehrinde kurulur. Sovyetler Birliği uluslararası para sisteminin dışında olduğu için ödemelerde takas usulü yapılır. Ruslar üretimde kullanılan ürün karşılığında Amerikalara ünlü votka markası Stoliçnaya'nın dağıtım haklarını verir. Pepsi 1989'da Sovyetlerle yeni bir anlaşma yaparak emekliye ayrılan 17 denizaltı ve 3 savaş gemisi karşılığında konsantre madde satmaya devam eder. Şirketin CEO'su dönemin başkanı baba Bush'un ulusal güvenlik danışmanına "Sovyetleri sizden daha hızlı silahsızlandırıyoruz" diyecektir. Alınan gemiler jilete dönüştürülmek üzere hurdacılara satıldı .