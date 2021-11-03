'Kanıtlayın hisselerimi satacağım' demişti; BM cevap verdi

BM Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley'e hodri meydan diyen ve 'Kanıtlarsa Tesla hisselerini satacağını' belirten Elon Musk'a yanıt BM tarafından geldi

Milyarder Elon Musk geçtiğimiz günlerde 'servetinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar dolar ile dünyadaki açlık sorunun bitebileceğini' söyleyen BM Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley'e hodri meydan dedi ve 'Kanıtlarsa Tesla hisselerini satacağını' belirtti. Yanıt BM tarafından gecikmedi.

Beasley, “6 milyar dolar dünyadaki açlığı çözmeyecek, fakat jeopolitik istikrarsızlığı, toplu göçü önleyecek ve 42 milyon insanı açlığın eşiğinden kurtaracak. Koronavirüsü, savaş ve iklim krizleri nedeniyle eşi görülmemiş bir kriz ve kusursuz bir fırtına” ifadelerini kullandı.

'DUYDUKLARINI BEĞENMEZSEN BENİ DIŞARI AT'

Ayrıca açıklamasında, konuyu tartışmak için Musk'a görüşme teklif eden Beasley, “Hadi konuşalım. Bu, Falcon Heavy uzay aracı kadar karmaşık değil, ama en azından konuşmamak için çok fazla tehlikede. Bir sonraki uçuşta seninle olabilirim. Duyduklarını beğenmezsen beni dışarı at” ifadelerini aktardı.

Musk'a, güvenmesi için incelemelerde bulunabileceğini belirten Beasley, “Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz, bunlardan tamamen emin olmak için bizi inceleyebilir ve bizimle birlikte çalışabilir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley geçtiğimiz günlerde CNN International'a bir röportaj vermişti. Dünyadaki Açlık sorununa dikkat çeken Beasley, Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson gibi dünyanın sayılı zenginlerine seslenmişti.

Gıda Programı Direktörü, dünyada şu anda açlıktan ölebilecek 42 milyon insan olduğunu söylemiş ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ı örnek vermişti. Beasley, Musk'ın servetinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar Dolar ile dünyadaki açlık sorunun bitebileceğini söylemişti. Bloomberg'e göre dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın net serveti yaklaşık 289 milyar dolar.

MUSK 'KANITLASINLAR HEMEN YAPACAĞIM' DEMİŞTİ

Musk, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley'nin, bu ayın başlarında yaptığı açıklamanın ardından hemen Tweet atmıştı.

Milyarder Elon Musk, Birleşmiş Milletler servetinin sadece küçük bir yüzdesinin dünyadaki açlık krizini çözebileceğini kanıtlayabilirse Tesla hissesini satacağını ve gelirlerini bağışlayacağını söylemişti.

"KONTRAT İMZALAMADIK"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ABD'li araç kiralama firmalarından Hertz, elektrikli araç filosunu büyütmek için 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla aracı sipariş ettiğini bildirmişti.

Müşterilerinin kasım ayı itibarıyla ABD'deki büyük pazarlarda ve Avrupa'daki belirli şehirlerde Tesla Model 3 araç kiralayabileceklerini belirten Hertz, şirketin küresel operasyonlarında yeni elektrikli araç şarj altyapısı da kuracağını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından Tesla hisseleri yüzde 10 değer kazandı. Ancak Tesla CEO'su Musk, yaptığı paylaşımda henüz kontrat imzalamadıklarını duyurdu.

Musk, kendisine atıf yapılan bir paylaşıma verdiği cevapta Hertz'ün geçen hafta duyurduğu 100 bin adetlik Model 3 Sedan için 4,2 milyar dolarlık anlaşma için henüz kontrat imzalanmadığını söyledi. Bu cevabın ardından Tesla'nın hisseleri piyasalar açılmadan önceki işlemlerde yüzde 6,9 düşüş kaydetti.

Hürriyet, Mynet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.