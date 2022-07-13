Kanada Merkez Bankası faiz oranını 100 baz puan artırdı

Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 2,5'e yükseltti. Banka, 100 baz puanla 1998'den bu yana en güçlü faiz artırımını gerçekleştirdi.

Kanada Merkez Bankasından yapılan açıklamada, parasal sıkılaşmaya devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, politika faizinde 100 baz puanlık artışla gecelik faiz oranının yüzde 1,5'ten yüzde 2,5'e yükseltildiği kaydedildi.

Ülkede enflasyonun beklenenden daha yüksek ve daha kalıcı olduğuna işaret edilen açıklamada, gelecek birkaç ayda enflasyonun muhtemelen yüzde 8 civarında kalacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna'daki savaş ve devam eden arz kesintileri gibi küresel faktörler en büyük itici güç olurken, aşırı talepten kaynaklanan yurt içi fiyat baskıları daha belirgin hale geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Anketlerin daha fazla tüketici ve işletmenin enflasyonun daha uzun süre yüksek seyretmesini beklediğini ve bunun da yüksek enflasyonun kalıcı hale gelme riskini artırdığını gösterdiği belirtilen açıklamada, bunun gerçekleşmesi halinde fiyat istikrarını yeniden sağlamanın ekonomik maliyetinin daha yüksek olacağı vurgulandı.

Açıklamada, birçok merkez bankasının enflasyonla mücadele için para politikasında sıkılaşmaya gittiği vurgulanarak, daha sıkı finansal koşulların ekonomik büyümeyi yavaşlattığı aktarıldı.

1998'den beri en güçlü faiz artırımı

Küresel büyümenin yavaşlaması ve daha sıkı para politikasının devam etmesinin ekonomik faaliyeti yavaşlatacağına işaret edilen açıklamada, Kanada ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl yüzde 1,75 ve 2024'te yüzde 2,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, temmuz ayı görünümünün, enflasyonun bu yılın sonunda gerilemeye başlamasını, gelecek yılın sonunda yaklaşık yüzde 3'e düşmesini ve 2024'ün sonunda yüzde 2 hedefine geri dönmesini öngördüğü ifade edildi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artışına giden Kanada Merkez Bankası, 100 baz puanla 1998'den bu yana en güçlü faiz artırımını gerçekleştirdi. AA