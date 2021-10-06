Kanada'da iş gücü ihtiyacında artış

Kanada'da yapılan son araştırmalar, ülkedeki iş gücü ihtiyacının giderek arttığını gösterdi

Kanada İstatistik Kurumu ve Kanada İş Geliştirme Bankası (BDC) tarafından ayrı ayrı yapılan araştırmalar, tüm sektörlerde iş gücü ihtiyacının had safhada olduğunu ortaya koydu.

Kanada İstatistik Kurumunun araştırmasına göre, 2021'in ikinci çeyreğinde 731 bin 900 eleman açığı saptandı.

BDC tarafından gerçekleştirilen yeni araştırmada da Kanadalı işletmelerin yüzde 64'ünün iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyümelerini sınırladığı belirtildi.

EN BÜYÜK ELEMAN AÇIĞI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE

Araştırmalara göre, ülkedeki en büyük eleman açığının sağlık sektöründe olduğu belirlendi.

Kanada İstatistik Kurumunun araştırmasına göre, 2020'nin son çeyreğinde sağlık ve sosyal yardım alanındaki iş gücü ihtiyacı yüzde 56,9 artarak 100 bin 300 rakamıyla rekor seviyeye ulaştı.

İKİNCİ SIRADA HİZMET SEKTÖRÜ VAR

Kanada genelinde konaklama ve yemek hizmetlerinin de içinde bulunduğu hizmet sektörü, 89 bin 100 kişi ile ülkede en fazla eleman açığının bulunduğu ikinci sektör oldu.

Sanayi, imalat ve perakende sektörü çaresiz kaldı

Kanada ekonomisinin bel kemiği sektörlerinden sanayi ve imalat sektörlerindeki eleman ihtiyacı da Kovid-19 salgını sonrası tavan yaptı.

Kanada İstatistik Kurumunun araştırmasına göre, perakende sektöründeki eleman ihtiyacı 84 bin 300, imalat ve sanayi sektöründeki ihtiyaç ise 65 bin 900 oldu.

TIR SÜRÜCÜSÜ AÇIĞI KAPATILAMIYOR

Bu arada araştırmalar, Kanada genelinde 2021 yılının ikinci çeyreğindeki tır sürücüsü açığının 18 bin olduğunu gösterdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.