JPMorgan'dan Bitcoin açıklaması: 100 bin doları görebilir!

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, kripto paralara ilişkin raporunda bu piyasaya ilişkin öngörülerini açıkladı. Bitcoin'in adil değerinin 35 bin dolar civarında olduğu kaydedilen raporda 100 bin dolar hedefinin de sürdürülebilir olduğu ifade edildi.

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Bitcoin'in adil fiyatının 35 bin dolar olduğunu belirtti.

Banka yine de kriptonun 'daha iyi performans göstermesini' beklediğini açıkladı. Banka, alternatif varlıkların hisse senetlerinden ve tahvillerden daha iyi performans göstereceğini öngördü.

JPMorgan'ın tahminine göre, dijital varlıkların gelecek yıl yüzde 15 artacağı, risk fonlarından beklenen getiriyi iki katına çıkaracağı ve gayrimenkulden elde edilen yüzde 12,5'lik kazancı geride bırakacağı öngörüldü. Ancak bankaya göre, kripto para birimlerinin sert dalgalanmaları çekiciliği azaltan bir unsur.

100 BİN DOLAR HEDEFİ MÜMKÜN MÜ?

Stratejistler, göreli oynaklığın yarıya inmesi durumunda, 73 bin dolarlık bir fiyat hedefinin makul göründüğünü söyledi.

JPMorgan, bu söylemlerine rağmen büyük bir düşüş yaşanmadığı takdirde 2022'de Bitcoin fiyatının 100 bin dolar seviyesini görebileceği hedefinin sürdürülebilir olduğunu da ifade etti.

BANKALARIN KRİPTO İLGİSİ

JPMorgan'ın yanında diğer bankaların kripto ilgisi de sürüyor.

Morgan Stanley de 1 Kasım'da varlık yönetimi müşterileri için endüstri trendlerini, kripto piyasası ölçümlerini ve potansiyel düzenleyici etkileri detaylandıran bir rapor yayınladı.

Morgan Stanley, son zamanlarda kripto uzmanlarını işe almak için çabalayan JPMorgan, Wells Fargo, UBS, Citigroup ve Goldman Sachs gibi bir dizi büyük yatırım bankasından biri.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.