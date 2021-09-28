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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / JPMorgan CEO'su Dimon: '10 kat artsa da almayacağım'

JPMorgan CEO'su Dimon: '10 kat artsa da almayacağım'

Bitcoin fiyatının gelecek 5 yılda 10 kat artabileceğini ancak kendisinin yine de alım yapmayacağını belirten JPMorgan CEO'su Jamie Dimon 'Ben gerçtekten Bitcoin'i umursamıyorum. İnsanların gereksiz yere bu konuya çok fazla zaman harcadıklarını düşünüyorum' dedi

47 Dakika Önce
2021-09-28 22:39:00
JPMorgan CEO'su Dimon: '10 kat artsa da almayacağım'

Bitcoin ve kripto paralara yönelik olumsuz görüşleri ile bilinen JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin fiyatının gelecek 5 yılda 10 kat artabileceğini ancak kendisinin yine de alım yapmayacağını söyledi.

Hindistan medyasına açıklama yapan Dimon, "Ben gerçekten Bitcoin'i umursamıyorum. İnsanların gereksiz yere bu konuya çok fazla zaman harcadıklarını düşünüyorum" dedi.

Bitcoin'in bir noktada regüle edilmesi gerektiğini söyleyen Dimon, "Bu durumda yükseliş sınırlanabilir. Ancak bunu atlatırsa ne olacağını bilemiyorum. Umursamıyorum. Ben Bitcoin almam. Ancak bu kripto paranın gelecek 5 yılda 10 katına çıkmayacağı anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

'DEĞERİ YOK' DEMİŞTİ

Bu Dimon'ın Bitcoin'le ilgili ilk açıklaması olmadı. Ünlü CEO haziran ayında da yatırımcıların Bitcoin'e yatırım yapmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtmiş, "Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur. Bireylere kişisel tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır. Söylediklerim müşterilerin istemediği anlamına gelmiyor. Bu, bir firmayı nasıl yürütmeniz gerektiğiyle ilgilidir" ifadelerini kullanmıştı

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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