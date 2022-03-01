DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Feribottan denize atlayan genç kurtarılamadı
6 Rus uçağı düşürdü! ‘Kiev’in hayaleti' pilot kim?
ABD ve AB, Suriyeli/Afgan mültecilerin aksine Ukraynalılara neden kucak açıyor?
JP Morgan: Rus ekonomisi yüzde 20 küçülecek
Doğal gazda zam
Elektrikte yeni tarife yarın başlıyor
Putin savaşın durması için şartlarını iletti
Sırbistan: Ukraynalı mültecileri almaya hazırız
TFF, yayın ihalesi kararını duyurdu
26 Rus isim daha yaptırım listesinde
Nişanyan: ABD ile birlikte Türkler de dağılan SSCB’nin üzerine çullanmıştı
Dogecoin hedef fiyatı kaç dolar?
Masadan ‘2. Tur’ kararı çıktı! Ukrayna ve Rusya'dan ilk açıklamalar
Çavuşoğlu’ndan ‘savaş gemisi’ açıklaması
Akaryakıt indirimi 1 Mart 2022 | Benzin ve motorinde ne kadar indirim yapıldı? Motorin ve benzin ne kadar oldu?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / JP Morgan: Rus ekonomisi yüzde 20 küçülecek

JP Morgan: Rus ekonomisi yüzde 20 küçülecek

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Ukrayna saldırısı nedeniyle Moskova’ya karşı Batı yaptırımlarının Rus ekonomisini yılın ikinci çeyreğinde beşte bir oranında küçülteceği tahmininde bulundu.

2 Saat Önce
2022-03-01 00:32:32
JP Morgan: Rus ekonomisi yüzde 20 küçülecek

JPMorgan ekonomisti Jahangir Aziz tarafından hazırlanan analize göre, Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) Batılı ülkeler tarafından açıklanan "ağır" yaptırımların etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 20 gerileyecek.

Analizde, Rus ekonomisinin 2022'nin tamamında ise yüzde 3,5 daralacağını ve ocakta yüzde 8,73 olan enflasyonun bu yıl sonunda en az yüzde 10'a çıkacağı ifade edildi.

Aziz, artan küresel siyasi ve ekonomik izolasyonun Rus ekonomisini gelecek yıllarda da baskılamaya devam edeceğine işaret ederek, ülke ekonomisinin büyüme potansiyelinin yüzde 1,75'ten yüzde 1'e düşeceğini öngördü.

Alman Bankası Commerzbank'a göre ise, Rus bankalarının uluslararası ödeme ağı SWIFT'ten çıkarılması ve Rusya merkez bankasının döviz rezervlerinin dondurulması Rusya'daki ekonomik sıkıntıyı daha da artıracak.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rus ekonomisinin sadece mali yaptırımlardan değil, ihracat kısıtlamalarından da etkileneceğini vurguladı.

Petrol rafinerisi ekipmanları, uçak parçaları ve çiplerin bu ihracat kısıtlamaları arasında olacağının altını çizen Kramer, "Kısıtlamalar yüksek teknoloji ihracatına yönelik olduğundan, uzun vadede Rusya ekonomisine önemli zararlar vermesi muhtemeldir. Çünkü bunlar enerji sektörünün ötesinde ekonomik kalkınmayı da engellemektedir." değerlendirmesinde bulundu. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş