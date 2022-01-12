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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / JP Morgan'dan yatırımcıya kritik 'nakit' uyarısı

JP Morgan'dan yatırımcıya kritik 'nakit' uyarısı

JP Morgan Analisti Bob Michelle, Fed'in para politikasını sıkılaştırma yönüne gittiği ve ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükseldiği ortamda nakitte saklanmanın daha iyi bir yatırım olacağını savundu.

1 Saat Önce
2022-01-12 09:36:57
JP Morgan'dan yatırımcıya kritik 'nakit' uyarısı

ABD'deki tahvil faizlerinde yükseliş piyasalarda endişe yaratırken JPMorgan Asset Management'ten yatırımcılara önemli bir uyarı geldi.

Kurumun baş yatırım yetkilisi Bob Michelle, Fed'in para politikasını sıkılaştırma yönüne gittiği ve ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükseldiği ortamda nakitte saklanmanın daha iyi bir yatırım olacağını savundu.

"Fed, pandemi döneminde varlık fiyatlarını yükselten teşviklerini azaltırken para piyasası fonları, Hazine bonoları gibi en likit varlıklarda sağlanmak iyi bir fikir" diye konuşan Michele, meslektaşı Kelsey Berro ile birlikte hazırladığı raporda "5 gerçekçi sürpriz öngörü"ye yer verdi. Michele, 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin hali hazırdaki yüzde 1,76 seviyelerinden yüzde 3'e kadar yükselebileceğini belirtirken, temel iylem arcalığının 1,875-2,375 göründüğünü belirtti.

“FED'İN ÖNCELİĞİ ENFLASYON İSE…”

Michele ve Berro ayrıca, Fed'in Mart'tan başlayarak 2022'de 4 faiz artırımı yapacağını öngördüler.

Hisse senedine yatırım yapılması öngörenlerin ise ABD Merkez Bankası Fed'in piyasanın her potansiyel hıçkırığına gevşek para politikası ile yanıt vereceğine inanarak hata yaptıklarını savunan Michele ve Berro, "Biz bu görüye katılmıyoruz ve Fed'in eğer önceliği enflasyon ile mücadele ise piyasaların çok daha fazla düşmelerine izin vereceğini düşürüyoruz" ifadelerini kullandılar.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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