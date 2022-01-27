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JP Morgan'dan Türkiye açıklaması: Merkez Bankası'nın eli rahatladı

ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'de dolarizasyonun azaldığını ve çok kısa vadede kredi piyasasında istikrarın kazanılacağını açıkladı. Bununla birlikte bazı Türk bankalarının tahvillerine yönelik olarak tavsiyesini yükseltti.

1 Saat Önce
2022-01-27 15:49:19
JP Morgan'dan Türkiye açıklaması: Merkez Bankası'nın eli rahatladı

Türkiye'de ekonomiye yönelik alınan tedbirler her geçen gün kendisini göstermeye başladı. Yurt dışında da ekonomideki istikrar güven kazanmaya başladı ve dev bankalar Türk yatırımları için "ağırlık artır" tavsiyesinde bulundular. ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan, bazı Türk bankalarının tahvilleri için tavsiyesini "nötr"den "ağırlığını artır"a yükseltti.

KUR KORUMALI MEVDUAT ETKİSİNİ GÖSTERDİ

JP Morgan,Hükümetin açıkladığı yeni ekonomik tedbirler içinde en etkilisi olan kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin olarak, vatandaşların döviz talebini sonlandırmaya başladığını ve dolarizasyon baskısının azaldığını belirtti.Dolarizasyon dolara olan talepteki artış ya da azalışı belirtiyor. Dolarizasyonun azaldığı ortamda kurlarda dengelenme ortaya çıkıyor.

MERKEZ BANKASI'NIN ELİ RAHATLADI

Dolarizasyonun düşmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın elinin rahatladığını ve dövize müdahale etme konusunda daha az aksiyon gösterdiğini öne süren JP Morgan, vatandaşların döviz talebinin şu an düzenli alanda oynamalar yaptığını açıkladı.

KREDİLERDE DE İSTİKRAR OLACAK

JP Morgan dolarizasyonun azalmasıyla birlikte çok kısa vadede kredi piyasasında da istikrarın kazanılmasını beklediklerini duyurdu.

3 TAHVİLDE GÖRÜNÜM DEĞİŞTİ

JP Morgan, TCZIRA 26, TSKB 26 ve EXCTRU 26 tahvilleri için tavsiyesini "nötr"den "ağırlığını artır"a yükseltti. Vakıfbank'ın 2026 tahvili için tavsiyesini "ağırlığını artır" olarak başlattı. .

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