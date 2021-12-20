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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / JP Morgan'dan TL kararı

JP Morgan'dan TL kararı

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, TL algo işlemleri için aracılık hizmetini sonlandırdı

51 Dakika Önce
2021-12-20 00:10:51
JP Morgan'dan TL kararı

UBS'in Türk lirası ile ilgili rapor yayımlamayı sonlandırmasının ardından Türk lirası ile ilgili bir karar da JP Morgan'dan geldi. Kurum, müşterilerine Türk lirası algo işlemleri için aracılık hizmeti vermeyi sonlandırdı.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, son dönemdeki oynaklık nedeniyle Türk Lirası cinsi algo işlemleri için hizmetini sonlandırma kararı aldı.

Bankadan müşterilerine gönderilen notta, TL bazlı yeni algoritmik işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, varolan TL algo işlemlerinin de kısa süre içinde sonlandırılması yönünde çağrıda bulunuldu.

Cari pozisyonlar için kâr alımlarının normal işlem süreçleri dahilinde sürdürüleceği de belirtildi.

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BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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