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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Johnson'dan itiraf: İngiliz ekonomisi gerilimli

Johnson'dan itiraf: İngiliz ekonomisi gerilimli

İngiltere Başbakanı Johnson, ülkede nakliye sektörünün içinde bulunduğu durumu aylardır bildiğini itiraf ederek, tedarik zinciri sorunlarının Noel'e kadar devam edebileceğini söyledi.

4 Saat Önce
2021-10-03 18:13:13
Johnson'dan itiraf: İngiliz ekonomisi gerilimli

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Manchester'daki Muhafazakar Parti Konferansı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde uzun benzin kuyruklarının devam etmesine rağmen akaryakıt krizinin "azaldığını" savundu.

İngiliz ekonomisinin, Brexit sonrası "gerilim" ile karşı karşıya olduğunu kabul eden Johnson, ancak uzun benzin kuyrukları ve marketlerde boş raflara yol açan işgücü piyasasındaki sorunları, "kontrolsüz göçle" çözmeyeceğini vurguladı.

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Boris Johnson, bir gazetecinin, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın, sorunların Noel'e kadar devam edebileceğine dair sözlerini hatırlatması üzerine, "Rishi söylediği her şeyde her zaman haklıdır." dedi.

Muhafazakar Parti lideri Johnson, süpermarket raflarının boş kalmasını önlemek için daha fazla geçici vize verilip verilmeyeceğine ilişkin ise "Nihayetinde bu işletmeler, bu sektörler kendi tedarik zinciri sorunlarının en iyi çözücüleridir. Devlet devreye girip tedarik zincirinin her bir parçasını düzeltemez." diye konuştu.

"Kara yolu taşımacılığındaki sürücü eksikliğini çok önceden bildiklerini" itiraf eden Johnson, Brexit sonrası ekonominin, "yeniden düzenleme dönemi" ile karşı karşıya olduğunu ve daha fazla ağır vasıta sürücüsü edinmenin yolunun, sektörün "uygun maaş ödemesi" yapmasından geçtiğini savundu.

Ülkede, Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda, benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor. 2021_10_ingiltere1İstasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, marketlerde de et, taze sebze, meyve ve makarna gibi kuru gıda raflarının boş kaldığı görülüyor.AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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