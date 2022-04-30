Jeff Bezos, bir günde 20.5 milyar dolar kaybetti!

58 yaşındaki Bezos'un servetinde yıl başından bu yana düşüş 43,9 milyar dolara ulaştı.Bezos'un servetinde sadece bir günlük kayıp 20,5 milyar dolara ulaştı.

E-ticaret ve bilişim devi Amazon'un hisseleri ile birlikte şirketin kurucusu ve en büyük hissedarı Jeff Bezos'un serveti eridi.

Bezos, sadece bir günde 20,5 milyar dolarlık tarihi bir servet kaybı yaşadı.

Amazon hisseleri, işlem gördüğü ABD'deki Nasdaq borsasında yüzde 14'ün üzerinde değer kaybederken, Bezos'un servetinde sadece bir günlük kayıp 20,5 milyar dolara ulaştı.

DÜNYANIN EN ZENGİN İKİNCİ KİŞİSİ

58 yaşındaki Bezos'un servetinde yıl başından bu yana düşüş 43,9 milyar dolara ulaştı.

Bezos, bugün itibarıyla 148 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg milyarderler endeksinde ikinci sırada bulunuyor.

Elon Musk'tan sonra dünyanın en zengin insanı olan 58 yaşındaki Bezos, 1 Ocak'tan bu yana yaklaşık 44 milyar dolar düşen servetiyle bu yıl servetini en çok kaybeden üçüncü kişi oldu.

Amazon, pandemi sırasında yaşanan aşırı işe alımların ve satışları engelleyebilecek enflasyondaki artışın ardından daha yüksek işçilik maliyetleriyle mücadele ediyor.

Şirket, 31 Mart'ta sona eren çeyrekte, geçen yılın aynı dönemindeki 8,1 milyar dolarlık kara kıyasla 3,8 milyar dolarlık net zarar açıkladı.

Listenin ilk sırasında 249 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk bulunuyor. Elon Musk'ın serveti de yıl başından bu yana 21,8 milyar dolar azaldı.

Bloomberg endeksine göre, dünyanın en zengin 500 kişisi, dün piyasa çöküşü sırasında toplam 54 milyar dolardan fazla kaybetti. Gösterge S&P 500 Endeksi %3,6 düştü ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi %4,5 kayıpla 2008'den bu yana en kötü ayını kapattı.