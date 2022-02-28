DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
YÖK’ten Ukrayna açıklaması
Benzine ne kadar indirim yapıldı? 1 Mart Akaryakıt indirimi
Rus kulüpleri ve milli takımları hakkında FIFA ve UEFA kararı
Kaloriferci alımı iş ilanı 2022 | Adalet Bakanlığı kaloriferci alım ilanı
KYK bursu arttı mı? KYK bursu 1250 lira mı oldu? KYK lisans öğrenci bursu zamlandı mı?
Rusya’dan NATO’ya ‘silah göndermeyin’ uyarısı
TUBİTAK bursları zamlandı mı? TUBİTAK bursu ne kadar oldu?
TÜBİTAK bursu arttı mı? 2022 TÜBİTAK bursu 1250 TL mi oldu? Lisans bursu 1250 liraya mı yükseldi?
Putin’den Rus halkına 'döviz' yasağı
Elektrikte KDV yüzde 8'e düşünce ne kadar indirim olur? Elektrik faturasında KDV indirimi kaç TL?
'AB imzası' attı ve Rus askerlerine seslendi: Komutanlarınıza inanmayın
Rusya-Ukrayna müzakeresi ne oldu? Rusya ile Ukrayna anlaştı mı?
ABD: Rusya Kiev'i alma niyetinde, hava üstünlüğü yok
Mustafa Sarıgül 28 Şubat hakkında ne dedi? TDP başkanı Mustafa Sarıgül ne dedi?
Mazota indirim mi yapıldı? Mazota ne kadar indirim geldi? Son dakika Mazot indirimi

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Japonya Merkez Bankası’ndan Rusya kararı

Japonya Merkez Bankası’ndan Rusya kararı

Japonya Merkez Bankasının Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracağı bildirildi.

2 Saat Önce
2022-02-28 19:29:25
Japonya Merkez Bankası’ndan Rusya kararı

Nikkei'de yer alan haberde, Japonya Merkez Bankasının G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çabalarıyla iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

Haberde, Japonya Merkez Bankasının geçen yıl itibariyle Rusya için yaklaşık 4 ila 5 trilyon yen (34-43 milyar dolar) rezervi olduğu kaydedildi.

Japon hükümetinin Rus merkez bankasıyla ilişkileri sınırladığına işaret edilen haberde, Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracağı belirtildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş