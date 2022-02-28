Japonya Merkez Bankası’ndan Rusya kararı
Japonya Merkez Bankasının Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracağı bildirildi.
2022-02-28 19:29:25
Nikkei'de yer alan haberde, Japonya Merkez Bankasının G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çabalarıyla iş birliği içinde olduğu vurgulandı.
Haberde, Japonya Merkez Bankasının geçen yıl itibariyle Rusya için yaklaşık 4 ila 5 trilyon yen (34-43 milyar dolar) rezervi olduğu kaydedildi.
Japon hükümetinin Rus merkez bankasıyla ilişkileri sınırladığına işaret edilen haberde, Rusya'nın yen cinsinden döviz rezervlerini donduracağı belirtildi. AA .
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