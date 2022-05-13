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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Japonya’dan Rusya'ya teknolojik ürün yasağı

Japonya’dan Rusya'ya teknolojik ürün yasağı

Japonya'nın Rusya'ya yüksek teknoloji ekipmanlarının ihracatını yasakladığı bildirildi.

7 Saat Önce
2022-05-13 19:23:19
Japonya’dan Rusya'ya teknolojik ürün yasağı

Rus Haber Ajansı TASS'ta yer alan haberde, Japon hükümetinin onayladığı yasağın 20 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Japonya'nın ihracatını yasakladığı yüksek teknoloji ürünleri arasında 3D yazıcılar, kuantum bilgi işlem ekipmanları, elektronik mikroskoplar ve yağ arıtma katalizörleri bulunduğu kaydediliyor.

Japon hükümeti, dün, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve en büyük özel bankası Alfa Bank'ın varlıklarını dondurmuştu.

Japonya'nın, 8 Mayıs'ta çevrim içi yapılan G7 Zirvesi'nin ardından Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar uygulama kararı aldığı belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle, dünya genelinde çok sayıda devlet ve büyük şirket, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı veya bu pazardan çekildi.

Çok sayıda ülke ise yüzlerce Rus şirketi ve yöneticisine yaptırım uyguladı. AA

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