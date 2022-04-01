DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erkan Mumcu: Siyaset kadro ve program işidir
Doğalgaz mesken abonelerine ne kadar zam geldi? Doğalgaza ne kadarlık zam geldi?
'Savaş Kırım meselesini yeniden dünya gündemine getirdi'
Zeytinburnu iftar çadırı nerede? 2022 Zeytinburnu sokak iftarı hangi mahallede? Zeytinburnu Ramazan (iftar) çadırı kuruldu mu?
İnsan kanında plastik görülmesi ne anlama geliyor?
Doğalgaza zam! Son Dakika: Doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi?
2022 Güngören iftar çadırı nerede? Güngören Ramazan iftar çadırı kuruldu mu? 2022 Güngören ücretsiz iftar nerede verilecek?
Ejder Yalçın, 1000'inci ihracata hazırlanıyor
İnternet zammı 1 Haziran'a ertelendi
Eyüp'te iftar çadırı nerede kuruldu? 2022 Eyüpsultan Ramazan çadırı kuruldu mu? Eyüp iftar çadırı hangi mahallede nerede yemek veriyor?
Rusya'dan, Baykar İHA'ları hakkında paylaşım
Instagram’da mesajlaşmak artık daha kolay
Bu sene ramazan davulcusu olacak mı? 2022'da ramazan davulcuları sahurda çalışacak mı?
Akşener’in hamlesi siyaset kulislerini hareketlendirdi
Benzine indirim yapıldı mı? 1 Nisan'da benzine indirim mi geldi? Benzin indirimi hangi gün geçerli? 2 Nisan Cumartesi benzin indirim |

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Japonya'dan Rusya'ya darbe

Japonya'dan Rusya'ya darbe

Japon firmalarının yüzde 43'ünün, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.

4 Saat Önce
2022-04-01 08:14:17
Japonya'dan Rusya'ya darbe

Japonya Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, Japon firmaların Rusya'daki faaliyetlerini araştırdı.

Araştırmaya göre, ekonomik yaptırımların olumsuz etkisi sonrası, şimdiye kadar Japon firmaların yüzde 43'ü Rusya içi faaliyetlerini durdurdu.

Firmaların yüzde 44'ü ise, gelecek 12 ay içerisinde faaliyet kapsamında daralmaya gideceğini ya da piyasadan çekileceğini beyan etti.

JETRO uzmanı Şimoyama Manabu, Rus ulusal parası rublenin değer kayıpları sonrası, Rusya'da kişisel alım gücünün düştüğünü söyledi.

Şimoyama, Rus piyasalarına yönelik Japon firmaların "olumlu görüşünün" yeniden kazanılmasının zaman alacağını bildirdi.

Teikoku Databank, Şubat 2022 itibarıyla 347 Japon firmasının, Rusya'da aktif faaliyet gösterdiğini aktarmıştı.

Japonya, Kuzey Kore'ye de yaptırım listesini genişletti

 Öte yandanJapon hükümeti, nükleer ve füze deneme ile geliştirme programlarını sürdüren Kuzey Kore'ye yaptırımları genişletti.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Kuzey Kore'ye karşı onayladığı yaptırım listesine değindi.

Yaptırımları "Kuzey Kore ile süren sorunların çözüme kavuşturulması için Japonya'nın adımları" olarak niteleyen Matsuno, Pyongyang'a da "somut adım atması" çağrısı yaptı.

Danışman Meclisi (Sangiin) oturumundaki konuşmasında yeni yaptırımlardan bahseden Başbakan Kişida Fumio, "Ülkemizin barış ve güvenliğini sağlarken, aynı zamanda gidişatın izlenmesi için tüm çabayı göstereceğiz." dedi.

Yeni yaptırımlar kapsamında, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarına dahiliyeti saptanan, bulunan 6 Kuzey Kore ve 3 Rus vatandaşı ile 4 Rus kuruluşunun mal varlığı donduruldu.

Kuzey Kore 24 Mart'ta "yeni tip" şeklinde nitelediği kıtalararası balistik füze denediğini duyurmuştu. Japonya, söz konusu füzenin ulusal münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü teyit etmişti.

Öte yandan Tokyo-Pyongyang arasındaki, Kuzey Kore'ye ait unsurların 1970-80'lerde alıkoyduğu Japon vatandaşlarına yönelik sorun sürüyor. Japonya toplam 17 vatandaşının alıkonulduğunu, şimdiye dek bunların 5'inin geri dönebildiğini beyan ediyor.

 

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş