İtalya'da mutlak yoksulluk

İtalya'da 2021 yılında mutlak yoksulluk çekenlerin sayısının, 5 milyon 571 bin olduğu bildirildi.

Katolik yardım kuruluşu Caritas'ın, Roma'da paylaştığı "En zayıf halka" isimli yoksulluk raporunda, Kovid-19 salgınının da etkisiyle 2021'de mutlak yoksulluk çeken aile sayısının 1 milyon 960 bin olduğu, bunun da yaklaşık 5 milyon 571 bin kişiye denk geldiği belirtildi.

Bunun, ülkedeki yerleşik nüfusun yüzde 9,4'üne tekabül ettiğine işaret edilen raporda, mutlak yoksulluk çekenler arasında 1,4 milyon kişinin ise 18 yaşın altında olduğu aktarıldı.

Raporda, 2021 verilerinin, salgının başladığı yıl olan 2020'de ulaşılan en yüksek seviyeyi de doğruladığı ifade edilerek, yoksulluk oranının en yüksek ölçüldüğü yerlerin ise ülkenin güney bölgeleri olduğu vurgulandı.

İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Matteo Zuppi de Caritas raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yaklaşık 6 milyon insan mutlak yoksulluk içinde. Bu endişe verici rapor, çok fazla dayanışma gerektiren ve gerektirecek, zor geçecek haftaları ve ayları bilinçli olarak geçirmemize yardımcı olmalı. Geleceğe bakmak için bugünü iyi anlamamız gerekiyor. Tahminlerden değil, verilerden bahsediyoruz. Enerji krizi ve maliyetlerdeki artış, aşırı yoksulluk hadiselerini arttıracak. Bu nedenle çözüm bulmak için daha da kararlı olmalıyız." ifadesini kullandı.

İtalyan basınında da konuya ilişkin çıkan haberlerde, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enerji maliyetlerinin, İtalyanların yoksulluk oranını daha da arttırma riskinin olduğu aktarıldı.

Il Messaggero gazetesinin haberine göre, 4,7 milyon İtalyan için yüksek meblağlı faturaların "sürdürülemez" bir hal aldığı ve pek çok İtalyan'ın elektrik ile gaz faturalarını ödeyemediği dile getirildi. AA