İtalya’da enerji fiyatlarına müdahale

İtalya Başbakanı Mario Draghi, 'Bütçe kanununa da müdahale ediyoruz ve toplumun en yoksul gruplarına özel dikkat vererek, bunu sürdürmeye hazırız.' dedi.

İtalya Başbakanı Draghi, hükümetinin artan enerji fiyatlarının özellikle halkın yoksul kesimi üzerindeki etkisini sınırlamak için halihazırdakine ek olarak bir kez daha müdahale etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Draghi, "Sürdürülebilir bir geçiş için İş ve Enerji" konulu konferansta yaptığı konuşmada, ekolojik dönüşüm ve artan enerji fiyatlarına yönelik mesajlar verdi.

Ekolojik dönüşümün İtalya'nın karşı karşıya olduğu sınamalar bakımından da önemli olduğunu ifade eden Draghi, bu hususta bugün imkansız görünenin yarın mümkün olacağını hesap ederek, yenilik dahil her şeye açık olmaları gerektiğini belirtti.

Artan enerji fiyatlarıyla ilgili de konuşan Başbakan Draghi, "Özellikle kısa vadede fiyat artışlarının önüne geçerek, yoksul ailelere yardım etmek için haziranda 1,2 milyar avro, eylülde 3 milyar avrodan fazla kaynak tahsis ettik. (2022) Bütçe kanununa da müdahale ediyoruz ve toplumun en yoksul gruplarına özel dikkat vererek, bunu sürdürmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (ISTAT) bugün açıkladığı kasım ayı öncü verilerine göre, enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay yüzde 3 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 3,8'e yükselerek, son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. AA

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