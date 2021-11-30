DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bu besinler cilt sarkmasını önlüyor!
Motorine indirim mi yapıldı? Motorine indirim geldi mi? Motorin (mazot) ne kadar oldu?
NATO ve ABD'den Rusya'ya bir uyarı daha
Mazota indirim mi geldi? Mazot (motorin) ne kadar indirim geldi? Mazota kaç kuruş indirim geldi?
Mikrodalga fırın nasıl temizlenmeli?
İtalya’da enerji fiyatlarına müdahale
Bursa'da yarın okullar tatil edildi mi? Bursa 1 Aralık Çarşamba (yarın) okul var mı? Bursa'da okullar kapalı mı?
Çikolata kokulu dudak balmı nasıl hazırlanır?
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: 14 asker hayatını kaybetti
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 1 Aralık Çarşamba okul var mı? İstanbul'da okullar tatil edilir mi?
İstanbul'da simit 3,5 lira oldu
Kamudaki ihale yönetmeliklerinde düzenleme
Kum fırtınası nedir? Konya'da kum fırtınası yarın 1 Aralık'ta olur mu? Konya'da kum fırtınası var mı?
Rusya'dan kritik iddia: NATO, askeri güçlerini ve teçhizatını sınırlarımıza yığıyor
Bu yiyecekler romatizmaya iyi geliyor!

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İtalya’da enerji fiyatlarına müdahale

İtalya’da enerji fiyatlarına müdahale

İtalya Başbakanı Mario Draghi, 'Bütçe kanununa da müdahale ediyoruz ve toplumun en yoksul gruplarına özel dikkat vererek, bunu sürdürmeye hazırız.' dedi.

20 Dakika Önce
2021-11-30 16:24:03
İtalya’da enerji fiyatlarına müdahale

İtalya Başbakanı Draghi, hükümetinin artan enerji fiyatlarının özellikle halkın yoksul kesimi üzerindeki etkisini sınırlamak için halihazırdakine ek olarak bir kez daha müdahale etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Draghi, "Sürdürülebilir bir geçiş için İş ve Enerji" konulu konferansta yaptığı konuşmada, ekolojik dönüşüm ve artan enerji fiyatlarına yönelik mesajlar verdi.

Ekolojik dönüşümün İtalya'nın karşı karşıya olduğu sınamalar bakımından da önemli olduğunu ifade eden Draghi, bu hususta bugün imkansız görünenin yarın mümkün olacağını hesap ederek, yenilik dahil her şeye açık olmaları gerektiğini belirtti.

Artan enerji fiyatlarıyla ilgili de konuşan Başbakan Draghi, "Özellikle kısa vadede fiyat artışlarının önüne geçerek, yoksul ailelere yardım etmek için haziranda 1,2 milyar avro, eylülde 3 milyar avrodan fazla kaynak tahsis ettik. (2022) Bütçe kanununa da müdahale ediyoruz ve toplumun en yoksul gruplarına özel dikkat vererek, bunu sürdürmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (ISTAT) bugün açıkladığı kasım ayı öncü verilerine göre, enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay yüzde 3 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 3,8'e yükselerek, son 13 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş