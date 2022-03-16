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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İsviçre'den 200'den fazla Rus'a ve kuruluşa yaptırım

İsviçre'den 200'den fazla Rus'a ve kuruluşa yaptırım

İsviçre Federal Hükümeti, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları genişleterek, 200'den fazla Rus iş insanı, oligark ve kuruluşu yaptırım listesine aldı.

2 Saat Önce
2022-03-16 17:55:07
İsviçre'den 200'den fazla Rus'a ve kuruluşa yaptırım

Tarafsızlığı ve uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen İsviçre, 28 Şubat'ta Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulama kararı almıştı.

Hükümetten bugün yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanı Guy Parmelin'in "Rusya'nın Ukrayna'da uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmesiyle bağlantılı" 200'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanmasını onayladığı belirtildi.

197 Rus vatandaşına mali yaptırım ve seyahat kısıtlaması

Açıklamada, "İsviçre'nin yaptırım listesi şimdi tamamen AB'ninkiyle aynı." ifadesi kullanıldı.

197 Rus vatandaşına mali yaptırım ve seyahat kısıtlaması getirileceği aktarılan açıklamada, ayrıca ilave olarak 9 Rus kuruluşuna da mali yaptırım uygulanacağı ve kararın bugün saat 12.00'den itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Açıklamada, yaptırım kararı alınanların isimlerine yer verilmezken, bu kişiler arasında oligarklar ve önde gelen iş insanları olduğu kaydedildi.

"Rusya'yı en güçlü şekilde kınıyoruz"

İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından bu ülkeyi "en güçlü şekilde" kınadığını duyurmuştu. AB ise İsviçre'nin Rusya'ya karşı kendisiyle aynı yaptırımları uygulama kararını memnuniyetle karşılamıştı. İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde ABD ve Rusya arasında Ukrayna konulu ikili görüşmelere ev sahipliği yapmıştı. AA .

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