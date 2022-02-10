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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İsveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0’da bıraktı

2 Saat Önce
2022-02-10 12:35:18
İsveç Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Riksbank bugünkü toplantıda güvercin para politikasını sürdürdü. Banka, faiz artışının 2024'ün ikinci yarısında başlayabileceği sinyali verdi.

Banka bugünkü açıklamasında “Çok düşük enflasyon riski azalsa da hala masada. Ancak enflasyon görünümüne dair belirsizlikler artmış durumda.” ifadelerine yer verdi.

Riskbank bugün aldığı kararla birçok gelişmiş ülke Merkez Bankası'ndan ayrıştı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde geçen hafta bu sene faiz artış ihtimalini dışlamazken İngiltere Merkez Bankası da faiz artışlarına devam etmişti.

Riksbank ülkeler arasında önemli farklılıklar olduğuna dikkat çekerek “İsveç'te elektrik ve yakıt fiyatlarındaki artış enflasyonda yükselişe neden oldu. Enerji hariç enflasyon yüzde 2'ye yakın seyrediyor.” değerlendirmesini yaptı.

Para piyasalarında bankanın yıl sonuna kadar repo faizini yüzde 0.5'e yakın seviyeye yükselteceği beklentisi fiyatlanıyor.

Karar sonrası para birimi kron Euro karşısında yüzde 0.5 düştü.

Bugün Endonezya Merkez Bankası da Fed öncesi ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarında değişikliğe gitmemişti. .

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