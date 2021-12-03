İşte son 24 saatte en çok artan Altcoin’ler

Piyasadaki düşüşe rağmen bu Altcoin'ler yükselmeye devam ediyor. İşte son 24 saatte en çok yükselen altcoin'ler...

Kripto para piyasası bir süredir düşük performans göstermeye devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin'deki sert düşüş piyasayı olumsuz etkiledi ve pek çok kripto varlığının fiyatında büyük değer kayıplarına neden oldu.

Ancak bu Altcoin‘ler piyasadaki düşüşe meydan okudu ve son 24 saatte büyük artışlar kaydetti. İşte son 24 saatte en çok yükselen kripto para birimleri;

Cosmos (ATOM)

Piyasadaki düşüşe rağmen Cosmos (ATOM), günün en çok artış yaşayan kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Cosmos son 24 saatte %16'ya yakın bir artış yaşadı ve 31 dolara kadar yükseldi.

Birbirine bağlı blockchain ağlarından meydana gelen bir ekosistem olan Cosmos (ATOM), blockchain sektörünün en büyük problemleri olarak görülen ölçeklenebilirlik ve enerji tüketimi konularına çözüm bulmak için geliştirildi.

Popüler kripto para birimi içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla CoinMarketCap verilerine göre 30.71 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Oasis Network (ROSE)

Cosmos'un ardından Oasis Network, son 24 saatte en çok yükselen ikinci altcoin oldu. Oasis Network (ROSE), 2020 yılında piyasaya sürülmüş bir bir merkeziyetsiz finans (DEFİ) sistemidir ve sistemin kripto para birimi ROSE'dır.

ROSE, geçtiğimiz gün 0.30 dolar seviyelerinde işlem görürken son 24 saatte %16'lık artışla 0.3628 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ancak fiyat daha sonra bir miktar geri çekildi.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla ROSE, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %12'lik bir artışla 0.3431 dolar seviyesinde alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Stellar (XLM) ve Terra (LUNA)

Stellar, Cosmos ve Oasis Network'u takip eden bir diğer kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor. Popüler kripto para birimi son 24 saatte %9.57'lik bir artışla en çok yükselen bir diğer kripto para birimi oldu.

Stellar yazının kaleme alındığı sırada CoinMarketCap verilerine göre 0.356 dolar seviyesinde alıcılar ile buluşuyor.

Öte yandan Terra‘da bu artıştan nasibini almış gibi görünüyor. Popüler altcoin son 24 saatte %9.33 değer kazandı ve en çok artış yaşayan 4. kripto para birimi oldu.

LUNA geçtiğimiz gün 61.5 dolar seviyelerinde işlem görürken bugün itibarıyla 68 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Popüler kripto para birimi içeriğin kaleme alındığı sırada 68.40 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Kaynak: coin-turk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.