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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İşte dünyanın en zengin şirketlerinin mülakatlarda sordukları sorular

İşte dünyanın en zengin şirketlerinin mülakatlarda sordukları sorular

Herkesin bir gün şirketlerinde çalışmayı hayal ettiği dünyanın en prestijli ve en zengin şirketleri işe alımlarda adaylara hangi soruları soruyor? İşte gözünü yükseklere dikenler için en zengin iş insanlarının mülakatlarda sordukları sorular…

2 Saat Önce
2022-01-17 12:12:59
İşte dünyanın en zengin şirketlerinin mülakatlarda sordukları sorular

Dünyanın en prestijli ve en zengin şirketleri işe alımlarda adaylara hangi soruları soruyor? Dünyanın en zengin isimleri, çalışanlarından neler bekliyor?

İşte dünyanın en zengin şirketlerinin mülakatlarda sordukları sorular:

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DROPBOX'IN KURUCU ORTAĞI VE CEO'SU DREW HOUSTON

Drew Houston, girdiği görüşmelerde adaylara 'Dünyada en çok kimden etkileniyorsunuz?' sorusunu soruyor.

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Houston'a göre bu sorunun cevabı aslında karşısındaki kişinin karakteri ile ilgili de çok fazla bilgi veriyor. Houston, ‘Bir insan kimden esinleniyorsa aslında ya ona benzer ya da onun gibi olmak ister' diyor.

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TESLA'NIN SAHİBİ ELON MUSK

İlk olarak, 'Dünya'nın yüzeyinde dikiliyorsun. 1 mil güneye gidiyorsun, 1 mil batıya ve bir mil kuzeye. Başladığın yere döndün. Neredesin?' diye soruyor.

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FLİCKR VE SLACK'İN KURUCULARINDAN STEWART BUTTERFİELD

Çoğu adayına ilk olarak 'Büyünce ne olmak istersiniz?' diye soruyor.

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Stewart Butterfield, 'Uzun cevaplar genellikle hayatta daha başaracak çok şeyi olan ve uzun yolları olan insanlardan geliyor. Onları heyecanla dinliyorum ama bu soruya kısa bir cevap verenlere çok olumlu bakamıyorum' diyor.

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AMAZON'UN KURUCUSU JEFF BEZOS

Jeff Bezos, katıldığı görüşmelerde ilkini 'beyin jimnastiği' olarak adlandırdığı iki tane soru soruyor.

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İlki, 'Seattle kentindeki cam bölmelerin sayısını tahmin edebilir misin?' oluyor. Bezos bu soruyu karşısındaki adayların zihinlerinin nasıl çalıştığını anlamak için soruyor.

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İkinci olarak da adayların kariyer hedeflerini öğrenmek istiyor. Burada da adayların öğrenme hevesi olup olmadığını, gelecekten ne beklediklerini merak ediyor.

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VİRGİN GROUP'UN SAHİBİ RİCHARD BRANSON

Richard Branson, aday görüşmelerinde CV'leri de inceliyor fakat ona göre sorduğu bir tek soru karşısındaki kişiler hakkında çok daha fazla bilgi veriyor.

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Özgeçmişlerine neleri eklemek isteyip başaramadıklarını soruyor ve aldığı cevaba göre devam ediyor görüşmelere.

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APPLE'IN KURUCUSU STEVE JOBS

Adayların arasından en ideal olanlarını seçmek için Steve Jobs, eşsiz bir test yapmayı tercih etmiş.

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Henüz satışa çıkmamış olan bazı ürünleri ya da prototipleri gösteren Jobs, karşısındaki kişi o ürünü görünce heyecanlanırsa ya da geliştirmek için fikir verirse işe alındığını belirtiyordu.

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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