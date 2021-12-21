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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İslamabad-Tahran-İstanbul yük taşımacılığı yeniden başladı

İslamabad-Tahran-İstanbul yük taşımacılığı yeniden başladı

Demiryolları Bakanı Muhammed Azam Han Swati, 'Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki bu bağlantı benim ve hükümetim için çok önemli.' dedi.

45 Dakika Önce
2021-12-21 21:03:43
İslamabad-Tahran-İstanbul yük taşımacılığı yeniden başladı

Pakistan, İran ve Türkiye arasında gerçekleştirilen "İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Projesi" İslamabad'dan bugün kalkan trenle yeniden başladı.

İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Projesi için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Margalla Tren İstasyonu'nda tören düzenlendi.

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Törene, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Demiryolları Bakanı Muhammed Azam Han Swati, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, İran'ın İslamabad Büyükelçisi Muhammed Ali Hüseyni, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ndan yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Kureyşi, burada yaptığı açıklamada, bu gelişmeyi tarihi olarak nitelendirerek, bu adımın bölgede ticaret ve iş alanında yeni yollar açacağını söyledi.

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Projenin sadece üç ülke arasındaki ticareti teşvik etmekle kalmayacağına dikkati çeken Kureyşi, Avrupa ile de yeni ticaret yolları açılabileceğine işaret etti.

Yolcular için seferler başlayacak

Demiryolları Bakanı Muhammed Azam Han Swati de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki bu bağlantı benim ve hükümetim için çok önemli.” dedi.

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Swati, bu yol ile taşımacılık maliyetinin deniz yolundan yüzde 50 daha uygun olduğunu ifade ederek, şimdilik İslamabad'dan kalkan trenin 10 günde İstanbul'a varacağını, altyapının iyileştirilmesiyle bunun 3 güne düşebileceğini anlattı. Swati, nakliye treninin ardından yolcular için de tren seferlerinin başlayacağını aktardı.

Avrupa'ya bağlantı

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul ise Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde bugün çok önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, "Bu proje uzun zamandır gündemdeydi. Ülkeler arasındaki ikili iş birliğini, ekonomik ve ticari alışverişi geliştiren bir adım olacak." diye konuştu.

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Yurdakul, İslamabad'dan hareket eden trenin İstanbul'da durmaması gerektiğine işaret ederek, Avrupa'ya bağlanması gerektiğini dile getirdi.

Üç ülke arasında 2009'da hayata geçirilen projeye Pakistan'da yaşanan gecikmeler sebebiyle 2011'de son verilmişti. Söz konusu projede tren yolu mesafesi 6 bin 543 kilometreden oluşuyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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