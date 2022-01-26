İslam Memiş'ten Fed’in faiz kararı öncesi dikkat çeken açıklama

Fed’in bu akşam faiz kararını açıklayacağı kritik günün öncesinde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çarpıcı bir değerlendirme geldi. Altının ons fiyatındaki yükselişlerin kalıcı olmayacağını belirten İslam Memiş, '900 - 1000 TL üstünde alım yapanlar maliyet düşürmek için bir fırsat yakaladı' dedi.

Altın fiyatları Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik endişelerden destek bulurken bir yandan da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) FOMC toplantısından bu akşam saat 22:00'de çıkacak karara odaklandı.

Fed'in faiz kararını açıklayacağı kritik günün öncesinde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Youtube kanalında, “10-11 lira bandında yüzde 50, 13,30 – 13,40 lira aralığında yüzde 25 dolar alımı yapan yatırımcı diğer yüzde 25 için Fed'i beklemeye devam ediyor. Altın tarafında ise 620-630 lira seviyesinden yüzde 50, 770-780 lira seviyesinden yüzde 25 alım yapan diğer yüzde 25'i beklemeye devam ediyor” diyen İslam Memiş yatırımcılara şu tavsiyeleri yaptı:

“Fed'e odaklanırken yatırımcı öncelikle şunlara dikkat etmeli: Fed'in mutlaka dolar varlıklarını olumlu yönde destekleyen şahin açıklamaları olacak. Önemli olan yüksek maliyetten döviz alan yatırımcı bu hafta ons altın tarafında bir fırsat yakalıyor. Özellikle gram altını 900-1000 lira seviyesinden alanlar altının ons fiyatı 1830 dolar seviyelerinde. Altın/dolar paritesi yapanlar şanslı olabilir. Altının ons fiyatındaki yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Altın/dolar paritesi yapmak isteyen yatırımcılar bu hafta son bir şans yakalıyor. O 900 - 1000 TL üstünde alım yapanlar maliyet düşürmek için bir fırsat yakaladı bana göre. Elinde altın bulunduranların maliyet düşürmek için son haftası.”

“ONS altın fiyatı için 1790 dolar seviyesinin altında rakamlar bekliyorum” diyen İslam Memiş, “1790 dolar altına düşüş hızlı olabilir. Rusya-Ukrayna yaşanırsa piyasaları bomba etkisi yaparsa ONS altın fiyatından yukarı hareketler görülür. Şu ana baktığımızda ise dar bant aralığına sıkışmış ve Fed'i bekleyen ons altın var karşımızda. Yüksekten altın alanlar bu hafta çok dikkat etmeli. Maliyet düşürmek için bir fırsat yakalıyor. Gram altında son yüzde 25'lik yatırım için 750 devamında 720 lira seviyesini bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda hızlıca geri çekilen gram altın fiyatlarında öngördüğüm hızlı çöküşlerle birlikte 750 devamında 720 arasında geri çekilme bekliyoruz. 1450 TL seviyesi yıl içinde öngördüğüm fiyat. Şubat ayı için konuşuyorum. ONS altında 1750-1720 çok yakındır. İkinci çöküş gelecektir. Kısa vade orta vade uzun vade bilmeyenler boşuna takip etmesin” değerlendirmesini yaptı.

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