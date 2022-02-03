İsim değişikliği Facebook'a yaramadı: Meta hisseleri, 5 dakikada % 23 değer kaybetti

Meta ismiyle hayatımızda olan Facebook, 2021'in son çeyrek mali durum raporunu yayınladı. Açıklanan rapor, beklentileri karşılayamadı. Şirketin cebine giren para artmış olsa da kar düştü. Yatırımcıları kızdıran rapor, Meta'nın hisse senetlerini yüzde 20 civarı düşürdü.

Son günlerle sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, şirketlerin son mali çeyrek raporlarını yayınladığından ve bu raporların detaylarından bahsediyoruz. Şimdi, geçen yılın ekim-aralık dönemine ilişkin bir şirkete ait veriler daha açıklandı. Bu şirket, 2021'in sonunda isim değiştirerek Meta olarak hizmet vermeye devam eden Facebook'tu. Şirket, gelirlerini artırsa da kar konusunda beklentileri karşılayamadı.

Meta'nın 2021'in son mali yılına ilişkin hazırladığı rapora gire şirketin kasasına giren toplam para, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 33,7 milyar dolara yükseldi. Son çeyrekteki gelirle birlikte şirketin yıllık geliri ise önceki yıla kıyasla yüzde 37 arttı ve 117,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Meta tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 10,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte Meta'nın hisse senetlerinden elde ettiği kar da azaldı. Analizlerin beklentisi hisse lotu başına 3,84 dolarken Meta'nın açıkladığı kar, 3,67 dolar olarak kayıtlara geçti.

Meta, bu açıklamalarla beklentileri karşılayamamış oldu. Bu da yatırımcılara doğrudan yansıdı. New York borsasında işlem gören Meta hisseleri, piyasalar kapalı olmasına rağmen yüzde 20 civarı değer kaybetti. Sınırlı işlemlere izin verilen borsadaki yatırımcıların yeni işlem gününde ne yapacakları merak konusu oldu.