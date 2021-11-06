DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Altın ve kıymetli maden ithalatına düzenleme
İsrail, ABD'nin Kudüs'te Filistin konsolosluğu açmasına karşı çıktı
İstanbul’dan dünyaya 8,2 milyar dolarlık ihracat
Petrol ve elektrik piyasasında 8 şirkete lisans verildi
WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıma hazır
Eski hakemler değerlendirdi: Berat Özdemir'in Ghezzal'e ceza sahası içindeki hareketi penaltı mı?
TESK'ten esnaf için emeklilik talebi
89 yaşındaki Ayşe anneden Mehmetçik'e yün çorap
Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş görevinden uzaklaştırıldı
Girişim nedir?
'Aksak Timur' efsaneleri
Katılım bankacılığının farkı nedir?
İçişleri’nden KADES açıklaması
İran: Petrolü kaçak sattık, parasını gizli aldık
Londra'da on binlerce kişi iklim için yürüdü

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İran: Petrolü kaçak sattık, parasını gizli aldık

İran: Petrolü kaçak sattık, parasını gizli aldık

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rizayi, ülke petrolünü kaçak yollarla sattıklarını ve karşılığında aldıkları parayı da ülkeye gizlice getirdiklerini söyledi.

2 Saat Önce
2021-11-06 22:53:03
İran: Petrolü kaçak sattık, parasını gizli aldık

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Ekonomi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Rızayi, ABD yaptırımlarını aşma yollarıyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD yönetiminin 3 yıldır "yasal gerekçe olmadan" İran'ı ekonomik ablukaya aldığını belirten Rızayi, "Petrolümüzü kaçak satıyoruz ve karşılığında elde ettiğimiz doları kurun yükselmemesi için ülkeye gizli bir şekilde getirmek zorunda kalıyoruz." dedi.

İçerideki yaptırımların dışarıdaki yaptırımlardan daha tehlikeli olduğunu savunan Rızayi, müteşebbislerin ve gençlerin önünü kapatan engelleri kaldırmaya çalıştıklarını ifade etti.

MepaNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş