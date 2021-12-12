DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Diyanet’ten cami tabelalarına ilişkin açıklama
Fransa'da Müslüman mezarları tahrip edildi! Diyanet’ten açıklama
Lübnan'da Hamas’a saldırı! 4 kişi öldü
Sincar'da çatışma! Irak ordusu PKK ile çatıştı
Etkili bir mutfak temizliği nasıl olmalı?
Evde turunçgil parfümü nasıl hazırlanır?
Kırmızı kart görünce hakeme kafa attı
Avokadonun yanına soğan koyun! Çünkü...
Develi, eşekli PCR protestosu
İran’dan kripto para hamlesi
Ayaklarınızı kekikli suda bekletirseniz...
Baba mesleği kırtasiyeciliği büyüttü, 65 ülkeye ihracat yapıyor
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT hem bellektir hem de gelecek
Derin dondurucu nasıl temizlenmeli?
Beşiktaş - Kayserispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İran’dan kripto para hamlesi

İran’dan kripto para hamlesi

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salih Abadi, ülkesine ait kripto paranın deneme sürümünün yakında piyasaya gireceğini söyledi.

3 Saat Önce
2021-12-12 18:10:35
İran’dan kripto para hamlesi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'daki bir konferansta konuşan Abadi, İran'ın kripto parasıyla ilgili bilgi verdi.

Salih Abadi, "Milli kripto para, Merkez Bankası'nın gündemindeki önemli konulardan biridir. Kripto para ile ilgili altyapı hazırlandı ve gerekli talimatlar verilecek. Kısa süre içinde deneme sürümü piyasalarda yer alacak." ifadelerini kullandı

Salih Abadi, İran'ın bloke edilen parasının serbest bırakılmasıyla ilgili olarak da önemli adımların atıldığını ifade ederek, döviz kurunun yönetilmesi konusunda daha güçlü olduklarını savundu.

İran'ın, indirimli elektrik tarifeleri nedeniyle Çin, Rusya, ABD, Kazakistan, Kanada ve İzlanda ile birlikte dünyada en fazla kripto para üreten 7 ülkeden biri olduğu belirtiliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş