Irak hükümeti ile Kürt yönetimi arasında enerji krizi tırmanıyor

Irak Yüksek Mahkemesi'nin Kürdistan bölgesinin tüm petrol ve gazın kontrolünü Bağdat yönetimine bırakması Kürtlerin tepkisine yol açtı.

Bağdat hükümeti ile Kürtler arasında uzun süredir devam eden enerji krizi, Irak Yüksek Mahkemesi'nin Kuzey Irak özerk Kürt Yönetimi bölgesinin tüm petrol ve doğalgazının kontrolünü Bağdat'a devretmesi yönünde karar almasıyla tırmandı.

Salı günü erken saatlerde, Irak Yüksek Mahkemesi, Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Hükümeti'ne (KBY) topraklarındaki ve komşu bölgelerdeki tüm ham petrolü doğrudan federal hükümete teslim etmesini emretti.

KBY, mahkemenin kararını "haksız" olarak nitelendirerek, "Kürdistan bölgesinin haklarını ve anayasal yetkilerini ihlal ettiğini" söyledi.

Salı günü geç saatlerde yapılan açıklamada, "Kürdistan Bölgesel Hükümeti, Irak anayasasında yer alan Kürdistan bölgesinin haklarını kaybetmeyecek ve bu konuda federal hükümetle anayasal çözüme ulaşma çabalarını sürdürecektir" denildi.

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) lideri ve KBY eski başkanı Mesud Barzani yaptığı açıklamada ise, mahkemenin aldığı kararı "Kürdistan Bölgesi'ni ve Irak'taki federal sistemi proveke etme" girişimi olduğunu söyledi.

Mahkeme kararı, arama, çıkarma, ihracat ve satış anlaşmaları da dahil olmak üzere petrol şirketleriyle yapılan tüm KBY sözleşmelerini geçersiz ilan etti.

2005 yılından bu yana resmen Irak'ın özerk bir bölgesi olarak tanınan Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY) petrol ve gaz kaynaklarını federal Irak hükümetinden bağımsız olarak geliştiriyor ve kendi topraklarındaki petrolü çıkarıp-satıyordu.

Iraklı Kürt gazeteci ve araştırmacı Abdulla Hawez ise, Middle East Eye'a verdiği demeçte, Irak Yüksek Mahkeme'sinin kararını 'yasadışı' olarak yorumladı.

Hawez, "Bu muhtemelen KBY'nin petrolünü satmasını engellemeyecek, ancak satışını daha da zorlaştıracak, bu yüzden daha da yüksek bir indirimle ticaret yapmak zorunda kalacak. Mahkemenin kararı, halihazırda ciddi mali baskıyla karşı karşıya olan KBY üzerindeki baskıyı artıracak” dedi.

London School of Economics Orta Doğu Merkezi'nde araştırmacı olan Taif Alkhudary da, mahkemenin kararının potansiyel olarak "Barzani'ye baskı yapma girişimi" olduğunu söyledi. .