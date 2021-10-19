iPhone üreticisi Foxconn, yeni elektrikli araçlarını tanıttı

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden ve başta Apple’ın iPhone modeli olmak üzere birçok şirkete taşeron hizmeti veren Foxconn, geliştirdiği elektrikli araçların prototipini tanıttı.

Tayvan menşeli otomobil üreticisi Yulon ile birlikte sedan, SUV ve otobüs olmak üzere üç araç tanıtan şirket, SUV modelinde 700 km, sedan modelinde ise 750 km'ye kadar bir menzil sunacağını belirtti.

Tayvan merkezli dünyanın en büyük taşeron elektronik üreticilerinden olan Foxconn, elektrikli araç prototiplerini tanıttı.

SUV, sedan ve otobüs olmak üzere üç model tanıtan şirket, araçları faaliyetlerini çeşitlendirme planları kapsamında Tayvan menşeli otomobil üreticisi Yulon ortaklığında kurulan Foxtron adıyla geliştirdi.

Başta ABD'li teknoloji devi Apple olmak üzere birçok şirkete taşeron elektronik cihaz üretimi yapan Foxconn, Model C olarak adlandırdığı SUV'un yedi kişiye kadar oturma kapasitesi, 700 km'ye kadar menzil ve 3.8 saniyelik 0-100 hızı sunacağını söyledi.

Büyük bir lüks sedan olan Model E'nin ise, 750 beygir gücü ile 750 km'ye kadar bir menzil vaat ettiği aktarıldı.

Foxtron Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tso Chi-sen araçların tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada, şirketin elektrikli araçlardan beş yıl içerisinde 35 milyar dolar gelir elde etmeyi umduğunu söyledi.

Sunumda konuşan Tso Chi-sen, şirketin aynı zamanda 2025 ile 2027 yılları arasında dünya elektrikli araç piyasasındaki araçların yüzde 10'una hizmet ya da parça satma hedefi belirlediğini vurguladı.

Foxconn adıyla anılan ve tam adı Hon Hai Precision Industry olan şirket, otomobil sektöründe tecrübesinin olmadığını, bununla birlikte elektronik araç pazarında önemli bir oyuncu haline gelmeyi hedeflediğinin altını çizdi.

Geliştirilen sedan modelin önümüzdeki yıllarda adı açıklanmayan bir şirket tarafından satışa sunulacağı belirtilirken, SUV modelin ise Yulon'a ait bir marka çatısı altında 2023 yılında satılacağı bildirildi.

Tanıtılan otobüsün ise önümüzdeki yıl itibarıyla Foxtron markası altında satışa sunulacağı belirtildi.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.