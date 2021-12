İngiltere Merkez Bankası uyardı: Bitcoin'e yatırım yapanlar her şeyi kaybetmeye hazır olsun

Pek çoğunuzun da bildiği üzere Bitcoin, kripto para dünyasının en öne çıkan ismi. Ancak İngiltere Merkez Bankası yetkililerine göre Bitcoin her an değersizleşebilir ve Bitcoin'e yatırım yapanları her şeyi kaybedebilir.