İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,50'ye yükseltirken, ECB ise faiz oranlarını değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye çıkardı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise yüksek enflasyona rağmen faiz oranlarını değiştirmedi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamaya göre, BoE Para Politikası Kurulu (Monetary Policy Committee-MPC), yüzde 0,25 olan politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye yükseltti. Kurul, 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını değiştirmedi.

Para Politikası Kurulu tutanaklarında faiz artırma kararının oy birliği ile alındığı belirtildi. Kuruldaki 9 üyeden 4'ünün ise enflasyon beklentilerini azaltmak için BoE'nin daha hızlı hareket etmesi gerektiğine dikkati çekerek politika faizini 50 baz puan artırma yönünde oy kullandığı kaydedildi.

Banka, itfa süresi dolan varlıkların ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesine son verme kararı da aldı

BoE, İngiltere'deki yaşam maliyetinin artmasıyla enflasyonu indirmeye yardımcı olmak için politika faiz oranını artırma baskısı altında bulunuyordu.

Banka, en son 16 Aralık 2021'de yüzde 0,15 baz puanlık faiz artırım kararı almıştı.

Tutanaklarda, politika faizindeki 0,25 baz puanlık artış kararının işgücü piyasasının sıkılaşması ve süreklilik arz eden fiyat baskılarından sonra alındığına vurgu yapılarak, enflasyonu düşürmek için bankanın politika faizini daha da yükselteceğine işaret edildi.

Küresel tedarik zincirleri ekonomilerde hızlı toparlanmaya ayak uydurmak için mücadele ederken, dünya çapında birçok ekonomide enflasyon yükselmesi dikkati çekti ve İngiltere'de enflasyon geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun Nisan 2022'de yüzde 5 yerine 7,25 seviyesinde tepe yapacağını tahmin ederken, 2022 için TÜFE tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,75'e çıkarması dikkati çekti.

Analistler, enflasyon baskısıyla BoE'nin 2022'de faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini belirterek, bu artışların hızı ve büyüklüğü konusunda belirsizlik olduğunu vurguladı.

Bu arada, BoE, İngiliz ekonomisi için 2022 yılı GYSH büyüme tahminini de yüzde 5'ten yüzde 3,75'e indirdi

Bankanın faiz kararının açıklanmasından sonra, İngiltere tahvil getirilerinde yükseliş görüldü.

İngiltere 2 yıllık tahvil faizi 11 baz puan artarak yüzde 1,13'e yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi de yine 11 baz puan artışla yüzde 1,36'ya çıkarak 2019'dan beri en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'ndeki rekor enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde net varlık alımlarının bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre daha yavaş hızda gerçekleştiğini duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

PEPP kapsamında net tahvil alımlarının Mart 2022'den sonra devam etmeyeceği belirtilen açıklamada, ilk çeyrekte net PEPP alımlarının daha yavaş hızda yapıldığı aktarıldı.

Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamında varlık alımlarının ikinci çeyrekte aylık 40 milyar avro ve üçüncü çeyrekte aylık 30 milyar avro olarak devam ettirileceği bildirilen açıklamada, PEPP çerçevesinde alınmış varlıkların 2024 sonuna kadar yeniden yatırıma yönlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, bankalara yönelik uzun vadeli borçlanma üzerindeki özel koşulların Haziran 2022'de sonlandırılacağı aktarıldı.

Faiz oranlarının yükseltilmesine başlanmadan kısa süre önce net alımların biteceği mesajı verilen açıklamada, Varlık Alım Programı kapsamındaki net alımların ilk politika faiz artışından hemen öncesine kadar süreceği kaydedildi.

ECB, enflasyonun yüzde 2 hedefi içinde kalmasını sağlamak için tüm araçlarını gerektiği gibi uyarlamaya hazır olduğu mesajını yineledi.

Piyasada ECB'nin faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde bir değişlik yapması beklenmiyordu. ECB'nin kararı; Avro Bölgesi'nde ocakta yıllık enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkması ve piyasaların bu yıl ECB'den 2 faiz artırımı fiyatlamaya başlamasından sonra geldi.

ECB, yüksek enflasyonun 2022'de düşeceğini değerlendirirken, birçok ekonomist, tüketici fiyatlarının daha uzun süre yüksek kalıp kalmayacağını tartışıyor. Ocak ayındaki yüksek enflasyonun ardından ECB'nin enflasyona bakış açısını değiştirip değiştirmediği merak edilirken, ekonomistler, uzun bir yüksek enflasyon döneminin salgın sonrası devam eden ekonomik toparlanmayı riske atabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, Almanya'nın 10 yıllık tahvillerindeki faizlerin pozitife geçerek artmasını bir başlangıç olarak değerlendirirken, ECB'nin gelecek yıl mevduat faiz oranını yüzde sıfıra geri getirmek için acele edeceği öngörüsünde bulunuyor.

Piyasalar, ECB'den 10 yıldan fazla süredir ilk kez borçlanma maliyetlerini Aralık 2022'ye kadar yaklaşık 30 baz puanlık artırmasını, mevduat faiz oranının da gelecek yıl pozitife dönmesini bekliyor. .