DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hamur işleri hazırlarken bu hatalara düşmeyin!
2022 Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşları kaç para oldu?
Asgari ücrette AGİ kalktı mı? AGİ iptal mi oldu? Asgari ücretli AGİ almayacak mı?
Asgari ücret vergisi ne kadar? 2022 Asgari ücretten hangi vergiler alınmayacak?
Evde peynir yapmak hiç zor değil!
Asgari ücrette keskin şekilde artış
Benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam yapıldı? Benzin ne kadar oldu?
KPSS başvuruları ne zaman? 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi
ECB, faizlerde değişikliğe gitmedi
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, asgari ücret artışını değerlendirdi
Tunus Meclisi'nden Cumhurbaşkanı Said'e ültimatom
Benzine 56 kuruş zam
Prebiyotikle probiyotik arasında ne fark var?
2022 Evli AGİ ne kadar? 4 bin 250 TL asgari ücrete AGİ belirlendi mi?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İngiltere Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası beklentilerin aksine politika faizini artırdı.

3 Saat Önce
2021-12-16 15:09:45
İngiltere Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0.25'e yükseltti, varlık alım programını ise değiştirmeyerek 895 milyar sterlinde tuttu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler faiz oranlarında değişim beklemiyordu.

Banka; para politikasında bir miktar 'ılımlı sıkılaşma' olabileceğini belirtti. Açıklamada enflasyonun Nisan ayında yüzde 6 civarına yükselerek zirve yapacağı öngörüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş