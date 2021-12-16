İngiltere Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artışı
İngiltere Merkez Bankası beklentilerin aksine politika faizini artırdı.
2021-12-16 15:09:45
İngiltere Merkez Bankası politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0.25'e yükseltti, varlık alım programını ise değiştirmeyerek 895 milyar sterlinde tuttu.
Bloomberg anketine katılan ekonomistler faiz oranlarında değişim beklemiyordu.
Banka; para politikasında bir miktar 'ılımlı sıkılaşma' olabileceğini belirtti. Açıklamada enflasyonun Nisan ayında yüzde 6 civarına yükselerek zirve yapacağı öngörüldü.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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