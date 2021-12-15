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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İngiltere Merkez Bankası’ndan çarpıcı açıklama: Bitcoin'in değeri sıfıra düşebilir!

İngiltere Merkez Bankası’ndan çarpıcı açıklama: Bitcoin'in değeri sıfıra düşebilir!

İngiltere Merkez Bankası, Bitcoin yatırımcılarının ciddi kayba uğrayabileceği uyarısında bulundu.

2 Saat Önce
2021-12-15 11:40:15
İngiltere Merkez Bankası’ndan çarpıcı açıklama: Bitcoin'in değeri sıfıra düşebilir!

Independent'ta yer alan habere göre, İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sör Jon Cunlife, özellikle pandemide popülerliği hızla artan Bitcoin'e ilişkin değerlendirmesinde "Fiyatları hayli değişebiliyor ve teorik ya da pratik olarak değeri sıfıra düşebilir" dedi.

Cunlife, salı günkü açıklamasında "Endişe yaratan nokta, kripto para finansal sisteme entegre edildiğinde, büyük çaplı bir fiyat düzenlemesi gerçekleşebilir ve bu da diğer piyasalarla birlikte sabit finansal piyasa aktörlerini gerçekten etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Bitcoin'in değeri kasım ayının başlarında 67 bin doları (yaklaşık 980 bin TL) geçip zirve yaparken, Omicron varyantının açıklanmasıyla ciddi bir düşüş yaşamıştı.

İngiltere Merkez Bankası'nın pazartesi günü yaptığı rutin finansal sistem değerlendirmesinde de büyük kuruluşların kripto para konusunda ihtiyatlı davranması gerektiği belirtilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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