İngiltere Merkez Bankası faizi 13 yılın zirvesine çıkardı
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. İngiltere Merkez Bankası, yüzde 0,75 olan politika faizini yüzde 0.25 artırarak yüzde 1'e çıkardı.
2022-05-05 14:17:46
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. İngiltere Merkez Bankası, yüzde 0,75 olan politika faizini yüzde 0.25 artırarak yüzde 1'e çıkardı. Böylece faizler 13 yılın zirvesine çıktı.
Bank Of England, kararı oy birliğiyle aldı.
Bank Of England'dan yapılan açıklamada "PPK üyelerinin çoğu para politikasında biraz daha sıkılaştırmanın önümüzdeki aylarda hala uygun olabileceğini düşünüyorlar." denildi.
Anketlere katılan ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 1'e çıkarılacağı yönündeydi. .
YORUMLAR (0)