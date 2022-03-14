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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İngiltere, el konulan Rus oligarkların evlerini Ukraynalılara açacak

İngiltere, el konulan Rus oligarkların evlerini Ukraynalılara açacak

İngiltere'de yaptırım uygulanan Rus oligarkların mülklerinin, savaştan kaçarak bu ülkeye sığınan Ukraynalı mültecilerin barınması için kullanılıp kullanılamayacağı değerlendiriliyor.

1 Saat Önce
2022-03-14 18:48:56
İngiltere, el konulan Rus oligarkların evlerini Ukraynalılara açacak

Fotoğraflar: DailyMail

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, İngiltere'ye gelen Ukraynalı mültecilerin, yaptırıma tabi tutulan Rus oligarkların evlerine yerleştirilip yerleştirilemeyeceği sorusuna, "Bu kesinlikle gözden geçirdiğimiz bir şey." yanıtını verdi.

Sözcü, İngiltere'nin yaptırım uyguladığı 7 Rus oligarktan En+ Group hisssedarı Oleg Deripaska'nın başkent Londra'daki malikanesinin bugün 5 kişi tarafından işgal edilmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine ise "Konutlara izinsiz yerleşmek yasa dışı." ifadesini kullandı.

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Sözcü, mal sahipleri yaptırımlara tabi iken el konulan mülkler için uygun kullanımın belirlenmesi için çalıştıklarının altını çizdi.

Rus oligark Deripaska'nın başkentteki malikanesini işgal eden ve kendilerini anarşist olarak tanımlayan grup, buranın "mülteci destek merkezi" olarak hizmet vereceğini ve diğer mülklerin de hedef alınacağını belirtmişti.

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Grup, yaptığı açıklamada, "Bu mülkü işgal ederek Ukrayna halkıyla ve bu çılgınlığı asla kabul etmeyen Rusya halkıyla dayanışma göstermek istiyoruz. Sen Ukrayna'yı işgal ediyorsun, biz seni işgal ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

7 Rus oligarkın 15 milyar sterlin değerindeki varlığı dondurulmuştu

İngiltere, 10 Mart'ta 7 Rus oligarkın 15 milyar sterlin değerindeki varlığının dondurulmasına karar vermişti.

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Söz konusu oligarkların Kremlin'e en yakın isimler olduğu bildirilmişti.

İngiltere'nin, yaptırım uygulanan Rus oligarkların mülklerinin Ukraynalı mülteciler için kullanılıp kullanılamayacağını incelediği fakat bunun yapılabilmesi için yeni bir yasanın gerekli olacağı gündeme gelmişti. .

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