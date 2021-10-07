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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İngiltere'den sonra Almanya'ya sıçradı! Avrupa'da yeni kriz!

İngiltere'den sonra Almanya'ya sıçradı! Avrupa'da yeni kriz!

İngiltere'den sonra kriz Almanya'ya da sıçradı. Almanya’da üretim Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4 düştü. Beklentilerin çok üzerindeki bu gerileme, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların Alman ekonomisine yansıması olarak değerlendiriliyor.

2 Saat Önce
2021-10-07 16:53:53
İngiltere'den sonra Almanya'ya sıçradı! Avrupa'da yeni kriz!

Korona salgını ile birlikte birçok Avrupa ülkesi ekonomik krizle boğuşuyor. İngiltere akaryakıt sorununu aşmaya çalışırken, kriz Almanya'ya da sıçradı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik durgunluk ile karşı karşıya. Son açıklanan veriler Ağustos ayında üretimin düştüğünü gösterdi.

Federal İstatistik Dairesi (Destatis) tarafından yapılan açıklamada sanayi, inşaat ve enerji sektörlerini kapsayan üreticilerin, bir önceki aya göre toplam yüzde 4 daha az üretim yaptığı belirtildi. Böylece Nisan 2020'den, yani salgındaki ilk kapanmadan bu yana, üretimde en büyük aylık gerileme yaşandı.

ÜRETİM KORONA ÖNCESİNİN YÜZDE 9 ALTINDA

Reuters'ın yaptığı bir ankette ekonomistler Temmuz ayında yaşanan yüzde 1,3'lük artıştan sonra Ağustos ayında sadece yüzde 0,4'lük bir düşüş beklediklerini söylemişti. Üretim Şubat 2020'de yani salgın başlamadan önceki düzeyin halen yüzde 9 altında bulunuyor.

Enerji ve inşaat sektörü hariç sanayi üretimi Ağustos'ta yüzde 4,7 düşüş kaydetti. Federal İstatistik Dairesi açıklamasında "Üreticiler ara mallarda tedarik darboğazı nedeniyle üretim sıkıntısı yaşıyor" tespitine yer verildi. Ekonomi Bakanlığı da durumu aynı yönde değerlendiriyor. Bakanlık açıklamasında "Hammadde ve ara mallardaki tedarik darboğazı şimdiye kadar varsayılandan daha ciddi" denildi.

Otomotiv sektöründe şirket tatillerinin bu yıl Ağustos ayında yapılmasının da bu sonuca etkisi olduğu kaydedildi.

TEDARİK SIKINTISI

Ağustos ayında yeni siparişlerde yüzde 8'lik düşüş kaydedilmesine rağmen şirketlerin sipariş stoklarının dolu olduğu, ancak çip gibi ara mamullerin tedariğinde sıkıntı yaşanması nedeniyle siparişlerin üretilemediği belirtiliyor. Sanayi şirketlerinin yaklaşık yüzde 80'i mamul darlığından şikayet ediyor.

Ancak üreticiler umutlu. Üretim beklentileri barometresi Eylül ayında 2 puan artarak 29'a yükseldi. Münih'teki ifo Enstitüsü'nden araştırmacı Klaus Wohlrabe, sipariş defterlerinin dolu olduğunu ve üretim görünümünün de salgın öncesini yakalama etkisiyle pozitif olduğunu aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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