İngiltere’de peynire kilit takıldı!

İngiltere’de yaşayan bir Türk vatandaşı, ülkedeki ekonomik duruma ilişkin dikkat çekici paylaşımlarda bulundu

Yaklaşık 8 aydır İngiltere'de bulunduğunu belirten bir Türk vatandaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında ülkedeki gıda piyasasında ilginç uygulamalardan bir örnek verdi

Ahmet Arda Şensoy adlı kullanıcı, yabancı bir hesaptan yapılan paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz ay İngiltere'de ayçiçek yağı bulmak zordu, bulunan yerlerde de kişi başı satın alma sınırı vardı. Şimdi ise peynirlere güvenlik kilidi takılmış durumda ve bu daha da yaygınlaşacak. Olumlu/olumsuz yaşananları ülkemize özgü sanıp yerele odaklanmak büyük hata”

“Yaklaşık 8 ay önce yerleştiğim İngiltere'de o tarihten bu yana marketlerde fiyatlar yüzde yüzü aşkın şekilde arttı. Enflasyon 40 yılın zirvesi olan 9.1 ve yıl sonunda yüzde 11'e çıkması bekleniyor. İngilizlerin neden ENAG gibi işlere tevessül etmediği ise bambaşka bir konu”

“Hissedilen ile enflasyon rakamlarının farklı olmasının gayet doğal olduğunu, meselenin bizdeki sorunlara ek olarak küresel olduğunu ve saçma sapan alternatif enflasyon rakamlarına inanmanın komik olduğunu anlatmaya çalışırken twit altına doluşan kitle daha da haklı çıkardı”

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