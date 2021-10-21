DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Faiz kararı sonrası dolarda tarihi yükseliş
Çevrim İçi ve Basılı Yayıncılığın En çok Dikkat Çeken İsmi Beyza Alkoç Aydın
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Hande Fırat'ın acı günü
İngiltere'de kripto para vurgunu! Yatırımcılar 146 milyon pound kaybetti
Merkez Bankası faizi indirdi mi? MB faizi ne kadar indirdi? Banka kredi faizleri düştü mü?
Gülşen Yüksel kimdir? Gülşen Yüksel Salt kaç yaşında kaç yaşında?
1 milyon 800 bin liralık yalan
Müge Dağıstanlı kimdir? Müge Dağıstanlı kaç yaşında?
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
BİSİKLETİN BİLİMSEL FAYDALARI VE DAHA FAZLASI
İnsan hareketini algılayan yeni bir teknolojik kumaş geliştirildi
Hamas: Filistin işgali bitmedikçe İsrail'le savaş bütün yollardan devam edecek
Arınç ''CHP'nin oyları artıyor'' sözlerine açıklık getirdi: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim
The Times: Hizbullah Lübnan ordusundan daha üstün bir güç inşa etti

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İngiltere'de kripto para vurgunu! Yatırımcılar 146 milyon pound kaybetti

İngiltere'de kripto para vurgunu! Yatırımcılar 146 milyon pound kaybetti

İngiltere'de kripto para dolandırıcılığında artış yaşanıyor. Londra polisinin verilerine göre, yılın ilk 9 ayında dolandırıcılık kurbanları 146 milyon pound kaybetti.

31 Dakika Önce
2021-10-21 13:59:33
İngiltere'de kripto para vurgunu! Yatırımcılar 146 milyon pound kaybetti

İngiltere'de polis kripto para dolandırıcılıklarına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, ülkede kripto paralarla ilişkili dolandırıcılıklarda artış kaydedildi. Yılın ilk 9 ayında dolandırıcılık mağdurları 146 milyon pound, yani 200 milyon dolar kaybetti.

Verilere göre kaybedilen para miktarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 artış gösterdi. Dolandırıcıların ağına büyük çoğunlukla 18 ile 45 yaş arasındaki kişiler düştü.

Londra polisinin dolandırıcılık ve siber suçlar biriminin verilerine göre, bu yıl kripto paralarla ilişkili 7 bin 118 suç rapor edildi.

SAHTE YATIRIM FIRSATLARI

Polis, dolandırılanların özellikle sahte yatırım fırsatları ile kandırıldığını, dolandırıcıların genellikle ünlülerin sahte hesaplarını kullandığını açıkladı.

İngiltere'de haziran ayında Finansal Yönetim Otoritesi aldığı kararla kripto para borsası Binance'i yasaklamıştı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de “Kripto para yatırımcıları paralarını kaybetmeye hazırlıklı olsun” uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber-Zeynep Eryılmaz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş