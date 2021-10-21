İngiltere'de kripto para vurgunu! Yatırımcılar 146 milyon pound kaybetti

İngiltere'de kripto para dolandırıcılığında artış yaşanıyor. Londra polisinin verilerine göre, yılın ilk 9 ayında dolandırıcılık kurbanları 146 milyon pound kaybetti.

İngiltere'de polis kripto para dolandırıcılıklarına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, ülkede kripto paralarla ilişkili dolandırıcılıklarda artış kaydedildi. Yılın ilk 9 ayında dolandırıcılık mağdurları 146 milyon pound, yani 200 milyon dolar kaybetti.

Verilere göre kaybedilen para miktarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 artış gösterdi. Dolandırıcıların ağına büyük çoğunlukla 18 ile 45 yaş arasındaki kişiler düştü.

Londra polisinin dolandırıcılık ve siber suçlar biriminin verilerine göre, bu yıl kripto paralarla ilişkili 7 bin 118 suç rapor edildi.

SAHTE YATIRIM FIRSATLARI

Polis, dolandırılanların özellikle sahte yatırım fırsatları ile kandırıldığını, dolandırıcıların genellikle ünlülerin sahte hesaplarını kullandığını açıkladı.

İngiltere'de haziran ayında Finansal Yönetim Otoritesi aldığı kararla kripto para borsası Binance'i yasaklamıştı.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de “Kripto para yatırımcıları paralarını kaybetmeye hazırlıklı olsun” uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber-Zeynep Eryılmaz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.